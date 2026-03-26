Indul az utolsó roham a futball-vb helyeiért

Az A-csoportban, Cardiffban, Wales fogadja Bosznia-Hercegovinát, a vendégeknél ott lesz a csapatban a 41. évében járó legenda, Edin Džeko is. A fogadóirodák szerint a brit csapat óriási favorit. Ráadásul ennek a párnak a győztese lesz majd a pályaválasztó a csoportdöntőben, ha a walesiek jutnak tovább, akkor újra Cardiff lesz a helyszín, ha a bosnyákok maradnak „állva”, Zenicán fogadhatják majd az olasz vagy az északír együttest.

A mini csoport másik párjában a Gennaro Gattuso által irányított Squadra Azzurra Bergamóban fogadja majd az északíreket, akikkel egyébként ősszel a magyar válogatott is találkozik majd a Nemzetek Ligájában.

A B jelű négyesben az ukránok Valenciában, tehát Spanyolországban fogadják a svédeket. Ennek oka, hogy ha továbbjutnak, maradnak pályaválasztók, s mivel a csoportdöntőben ellenfél lehet a lengyel válogatott, nem akarták Lengyelországba vinni (a szokásaiknak megfelelően) a meccset. A másik ágon a lengyelek az albánokkal játszanak.

A C csoportban a szlovákok Pozsonyban fogadják Koszovó válogatottját, s ha nyernek, ugyanott játszhatnak a vb-részvételért. A másik párban zajlik az egyik legkiegyenlítettebbnek ígérkező párharc, Isztambulban (a többi mérkőzéstől eltérően nem 20.45-től, hanem 18.00 órától) a törökök és a román gárda játszik.

A D csoportban a csehek Prágában mérkőznek az írekkel, e párharc továbbjutója lesz majd a pályaválasztó a csoportdöntőben. A másik párban, Koppenhágában, a dánok az észak-macedónokat fogadják.

Abban az esetben, ha a csütörtöki „elődöntőkben” vagy a keddi „döntőkben” a mérkőzés döntetlenre állna a rendes játékidő után, 2x15 perc hosszabbítás következik. Ha az sem döntő, tizenegyespárbajt vívnak.

Európán kívül, Mexikóban, interkontinentális selejtezőket vívnak. A csütörtöki program: Új-Kaledónia–Jamaica és Bolívia–Suriname. Előbbi páros győztese kedden a Kongói DK-val, utóbbié, ugyancsak kedden, Irakkal mérkőzik a vb-részvételért.