2026. március 27. péntek Hajnalka
Washington DC, Egyesült Államok, 2026. december 5. A kiállított arany trófea a 2026-os FIFA-világbajnokság hivatalos sorsolása előtt a John F. Kennedy Center for the Performing Artsban. Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images
Nyitókép: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Indul az utolsó roham a futball-vb helyeiért

ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Csütörtökön tizenhat európai válogatott száll versenybe a nyári labdarúgó-világbajnokság a mi kontinensünk számára még „kiadó” négy helyéért. Négy négyes mini csoportban játszanak a csapatok, amelyekben előbb az „elődöntőket” rendezik, majd kedden, március 31-én a vb-részvételért a „döntőket”.

Az A-csoportban, Cardiffban, Wales fogadja Bosznia-Hercegovinát, a vendégeknél ott lesz a csapatban a 41. évében járó legenda, Edin Džeko is. A fogadóirodák szerint a brit csapat óriási favorit. Ráadásul ennek a párnak a győztese lesz majd a pályaválasztó a csoportdöntőben, ha a walesiek jutnak tovább, akkor újra Cardiff lesz a helyszín, ha a bosnyákok maradnak „állva”, Zenicán fogadhatják majd az olasz vagy az északír együttest.

A mini csoport másik párjában a Gennaro Gattuso által irányított Squadra Azzurra Bergamóban fogadja majd az északíreket, akikkel egyébként ősszel a magyar válogatott is találkozik majd a Nemzetek Ligájában.

A B jelű négyesben az ukránok Valenciában, tehát Spanyolországban fogadják a svédeket. Ennek oka, hogy ha továbbjutnak, maradnak pályaválasztók, s mivel a csoportdöntőben ellenfél lehet a lengyel válogatott, nem akarták Lengyelországba vinni (a szokásaiknak megfelelően) a meccset. A másik ágon a lengyelek az albánokkal játszanak.

A C csoportban a szlovákok Pozsonyban fogadják Koszovó válogatottját, s ha nyernek, ugyanott játszhatnak a vb-részvételért. A másik párban zajlik az egyik legkiegyenlítettebbnek ígérkező párharc, Isztambulban (a többi mérkőzéstől eltérően nem 20.45-től, hanem 18.00 órától) a törökök és a román gárda játszik.

A D csoportban a csehek Prágában mérkőznek az írekkel, e párharc továbbjutója lesz majd a pályaválasztó a csoportdöntőben. A másik párban, Koppenhágában, a dánok az észak-macedónokat fogadják.

Abban az esetben, ha a csütörtöki „elődöntőkben” vagy a keddi „döntőkben” a mérkőzés döntetlenre állna a rendes játékidő után, 2x15 perc hosszabbítás következik. Ha az sem döntő, tizenegyespárbajt vívnak.

Európán kívül, Mexikóban, interkontinentális selejtezőket vívnak. A csütörtöki program: Új-Kaledónia–Jamaica és Bolívia–Suriname. Előbbi páros győztese kedden a Kongói DK-val, utóbbié, ugyancsak kedden, Irakkal mérkőzik a vb-részvételért.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Csiki Varga Tamás az Arénában az iráni háborúról: a politikai támogatás előbb fogy el a pénznél Amerikában

Megmenekülhetnek Irán erőművei, Donald Trump bejelentést tett

Izrael: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázásáért felelős embert

Kockázatos hadműveletre készülhet Washington – itt vannak a részletek

VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Április 29-én kiderül, mennyi osztalékot fizet a Richter

A Richter Gedeon 2026. április 29-én 10 órára hirdette meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés helye a Richter központja Budapest: Gyömrői út 34-36 - írja közleményében a Richter.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

