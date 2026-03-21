ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Isztambul, 2026. március 17.A magyar csapat ünnepli gyõzelmét a nõi kosárlabda-világbajnokság selejtezõ tornáján játszott Törökország - Magyarország mérkõzés végén az isztambuli Turkcell Kosárlabda Fejlesztõ Központban 2026. március 17-én. A magyar válogatott 89-74-re legyõzte a házigazda törököket, ezzel kijutott a szeptemberi, Berlinben sorra kerülõ világbajnokságra, és 28 év szünet után vehet részt ismét vb-n.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint plusz motivációt jelentett a csapatnak az isztambuli világbajnoki selejtezőben, hogy nem sikerült kijutni a 2024-es párizsi olimpiára. A szakember az InfoRádióban arról is beszélt, hogy mindenképpen a vb-kijutás volt a cél, de előzetesen úgy gondolta, hogy két győzelem is elég lesz a bravúrhoz, ami 28 év után sikerült újból. Végül az olimpiai ezüstérmes japánokat, Argentínát és Törökországot is sikerült legyőzni.

Csoportmásodikként jutott ki a kosárlabda-világbajnokságra a női válogatott, miután Isztambulban a vb-selejtezőtorna utolsó fordulójában legyőzte a házigazda törököket. 1998 óta először vehet részt a világtornán a magyar csapat, ez lesz a magyar női válogatott hatodik világbajnoksága. A mi lányainkon kívül a csoportelső Ausztrália, Törökország és Japán jutott ki a szeptember 4. és 13. közötti berlini vb-re.

„Mindenképpen ki szerettünk volna jutni, hiszen van mögöttünk egy sikertelen Eb-selejtező, ezt is szerettük volna kijavítani. Illetve úgy éreztük, hogy a csapaton belül történt olyan fejlődés, változás, hogy ha fenntartjuk az egységet, akkor ki tudjuk harcolni a részvételt” – mondta az InfoRádiónak adott interjújában Völgyi Péter, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember elmondta, előzetesen úgy kalkulált, hogy ha a csapatnak sikerül két győzelmet szereznie, akkor nagy valószínűséggel összejön a világtornára való kijutás, ám a mérkőzések úgy alakultak, hogy

az utolsó pillanatig kiadó maradt az utolsó hely, és a törökök ellen játszott mérkőzés tétje az lett, hogy Kanada jut-e ki Berlinbe vagy Magyarország.

Elárulta, nagyon kemény napja volt a csapatnak, hiszen nagy volt a bizonytalanság, de igyekeztek ezeket a kételyeket kizárni és csak a találkozóra fókuszálni. Végül pedig három győzelemmel sikerült megszerezni a csoporton belüli második helyet.

A szövetségi kapitány szerint mind a három mérkőzésnek megvolt a maga különlegessége.

  • Japán – elmondása szerint a világ többi részétől igen eltérő módon játsszák a kosárlabdát nagy sebességre és rengeteg külső dobásra építkezve. Viszont erre a meccsre volt ideje felkészülni a magyar csapatnak, ugyanis Székesfehérváron a felkészülés közben igyekeztek olyan ellenfelet találni az edzőmérkőzésekhez, amely ehhez hasonlóan játszik.
  • Argentína – a magyar válogatott tudta, hogy vereség esetén minimálisra esik vissza a továbbjutás esélye, ezért nagyon kemény volt a mérkőzés, mindkét csapat beleadta a maximumot, de a hosszabbítás kiharcolása utáni utolsó 5 percet már sikerült teljesen kézben tartani, és a magyar együttes meg tudta törni az argentinok ellenállását. Mint mondta, „ezzel hatalmas teher került le a lányok válláról”.
  • Törökország – már nem volt szüksége győzelemre a továbbjutáshoz, viszont házigazdák lévén elég nagy volt rajta a nyomás, rengeteg szurkoló volt kint, és nyilván elvárás volt a győzelem. Völgyi Péter kicsit tartott tőle, hogy két napon belül, az argentinok után másodszor is sikerül-e fizikailag és szellemileg a győzelemhez megfelelő szintre érni, ám a csapatnak sikerült kipihennie magát, és a torna legjobb játékával két vállra tudták fektetni a török válogatottat.

Völgyi Péter leszögezte, ő mindig csapatban gondolkozik a stáb és a játékosok terén is, és úgy véli, mostanra sikerült kialakítani a megfelelő szellemet.

Juhász Dorkáról elmondta, hogy „extra szezonját futja”, az Isztambulba utazás előtt a hónap játékosának választották az Euroligában, így nyilván ő volt a vezéralak a mérkőzéseken. Hozzátette, természetesen rajta kívül is vannak, akik kitűnő teljesítményt nyújtottak vagy éppen önmagukhoz képest remekül teljesítettek, így

mindig meg lehetett találni azokat a láncszemeket, akikre a legnagyobb súlyt lehetett helyezni.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy vannak a csapatban fiatal játékosok, akik valamivel kevesebb szerepet kaptak ugyan, de már most megmutatták, hogy miért kerültek be a felnőtt válogatott keretébe.

Úgy véli, jó elegyet alkotnak a fiatalabb és tapasztaltabb játékosok, de

a honosított Yvonne Turnert külön kiemelte: ritka és nagyon nagy értékként jellemezve őt, akit szeretnének továbbra is őrizni.

Völgyi Péter úgy véli, a mostani kijutás a világbajnokságra nem kifejezetten gyógyír a 2024-ben elvesztett olimpiai selejtezőre. Megjegyezte, nyilván dolgozott a lányokban az emléke, és plusz motivációt adott, hogy ki szeretnék javítani, ám az, hogy egy tornán belül kétszer is előfordult, hogy muszáj nyerni, valószínűleg nemcsak kitörölte az emléket, hanem dupla megerősítést is adott a csapatnak, hogy ha mindenki maximálisan koncentrál, akkor bármire képesek.

Hozzátette: mindez egy folyamat része, ami másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor az előselejtezőkön sikerült kiharcolni a részvételt. Voltak hullámvölgyek azóta, de véleménye szerint minden téren jó úton van a csapat, és fontos, hogy tovább lehessen építkezni, fejlődni akár a világbajnoki döntőig is, majd pedig nem sokkal utána az Eb-selejtezőkig.

A szeptemberben induló világbajnokságról a szövetségi kapitány elmondta: a négy selejtezőcsoport győztese lesz kiemelve, és világranglistás helyezés alapján sorsolják majd melléjük a többi együttest. Leszögezte azonban, hogy sok összetevős a folytatás, hiszen mindegyik csapatnak mások az erősségei, más a játékstílusa, és

biztosra vehető, hogy a magyar lányok is játszani fognak legalább egy rettentő erős csapattal, például az Egyesült Államok válogatottjával, netán a franciákkal.

Most még nem tudta megfogalmazni, mit is szeretnének végső soron elérni a világeseményen, de ő azt szokta mondani a játékosoknak, hogy már csak azért is ki kell jutni, mert egy ilyen megmérettetés remekül megmutatja, miben kell még fejlődni ahhoz, hogy a jövőben még nagyobb célokat lehessen elérni.

Völgyi Péter szerint ez a siker nem csak a női kosárlabdasportnak, hanem az egész hazai kosárlabdának jelentős eredmény, hiszen a férfi és női szakágak mindig hatással vannak egymásra. Hozzátette, önmagában az, hogy ilyen régen nem volt kint magyar együttes a világbajnokságon, jelzi azt is, hogy nem volt könnyű az út, és ez nem egy túl gyakran elérhető dolog. De mint mondta, ha a válogatott a következő pár évben eljut a következő szintre, és minden selejtezőben komolyan vehető ellenfélként tekintenek rá, az hatalmas előrelépés lesz.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet

kosárlabda

magyar válogatott

szövetségi kapitány

női válogatott

csoportkör

világbajnokság

völgyi péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Alapesetben továbbra is arra számítunk, hogy viszonylag gyorsan, néhány héten belül lezárul a közel-keleti háború, és a globális energiaszállítás is helyreáll. Egy alternatív forgatókönyv azonban elhúzódó konfliktussal és energiaár-sokkal számol, ami az európai gazdaságok kilátásaira is hatással lenne – olvasható a Moody's friss elemzésében. A hitelminősítő szerint még egy ilyen vészforgatókönyv sem lenne hatással az európai országok többségének adósbesorolására, ellenpéldaként azonban mások mellett épp Magyarországot hozzák fel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mitől tartunk egy szakmát túlfizetettnek? Csak az átlagtól jelentősen magasabb fizetés miatt, vagy más szempontok is közrejátszanak? A Pénzcentrum kutatásának friss eredményei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 10:49
Eljátszani egy doppingvizsgálatot – MOB-főtitkár: Magyarország is nyer az új olimpiatudományos központtal
2026. március 21. 09:21
Magyar-olasz, Brighton-Liverpool, Bayern és Juventus – igen gazdag a szombati tévés sportkínálat
×
×