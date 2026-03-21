Völgyi Péter a korszakos kosárlabdasikerről: a vb-n kiderül, hogyan érhetünk el még többet

Csoportmásodikként jutott ki a kosárlabda-világbajnokságra a női válogatott, miután Isztambulban a vb-selejtezőtorna utolsó fordulójában legyőzte a házigazda törököket. 1998 óta először vehet részt a világtornán a magyar csapat, ez lesz a magyar női válogatott hatodik világbajnoksága. A mi lányainkon kívül a csoportelső Ausztrália, Törökország és Japán jutott ki a szeptember 4. és 13. közötti berlini vb-re.

„Mindenképpen ki szerettünk volna jutni, hiszen van mögöttünk egy sikertelen Eb-selejtező, ezt is szerettük volna kijavítani. Illetve úgy éreztük, hogy a csapaton belül történt olyan fejlődés, változás, hogy ha fenntartjuk az egységet, akkor ki tudjuk harcolni a részvételt” – mondta az InfoRádiónak adott interjújában Völgyi Péter, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember elmondta, előzetesen úgy kalkulált, hogy ha a csapatnak sikerül két győzelmet szereznie, akkor nagy valószínűséggel összejön a világtornára való kijutás, ám a mérkőzések úgy alakultak, hogy

az utolsó pillanatig kiadó maradt az utolsó hely, és a törökök ellen játszott mérkőzés tétje az lett, hogy Kanada jut-e ki Berlinbe vagy Magyarország.

Elárulta, nagyon kemény napja volt a csapatnak, hiszen nagy volt a bizonytalanság, de igyekeztek ezeket a kételyeket kizárni és csak a találkozóra fókuszálni. Végül pedig három győzelemmel sikerült megszerezni a csoporton belüli második helyet.

A szövetségi kapitány szerint mind a három mérkőzésnek megvolt a maga különlegessége.

Japán – elmondása szerint a világ többi részétől igen eltérő módon játsszák a kosárlabdát nagy sebességre és rengeteg külső dobásra építkezve. Viszont erre a meccsre volt ideje felkészülni a magyar csapatnak, ugyanis Székesfehérváron a felkészülés közben igyekeztek olyan ellenfelet találni az edzőmérkőzésekhez, amely ehhez hasonlóan játszik.

Argentína – a magyar válogatott tudta, hogy vereség esetén minimálisra esik vissza a továbbjutás esélye, ezért nagyon kemény volt a mérkőzés, mindkét csapat beleadta a maximumot, de a hosszabbítás kiharcolása utáni utolsó 5 percet már sikerült teljesen kézben tartani, és a magyar együttes meg tudta törni az argentinok ellenállását. Mint mondta, „ezzel hatalmas teher került le a lányok válláról”.

Törökország – már nem volt szüksége győzelemre a továbbjutáshoz, viszont házigazdák lévén elég nagy volt rajta a nyomás, rengeteg szurkoló volt kint, és nyilván elvárás volt a győzelem. Völgyi Péter kicsit tartott tőle, hogy két napon belül, az argentinok után másodszor is sikerül-e fizikailag és szellemileg a győzelemhez megfelelő szintre érni, ám a csapatnak sikerült kipihennie magát, és a torna legjobb játékával két vállra tudták fektetni a török válogatottat.

Völgyi Péter leszögezte, ő mindig csapatban gondolkozik a stáb és a játékosok terén is, és úgy véli, mostanra sikerült kialakítani a megfelelő szellemet.

Juhász Dorkáról elmondta, hogy „extra szezonját futja”, az Isztambulba utazás előtt a hónap játékosának választották az Euroligában, így nyilván ő volt a vezéralak a mérkőzéseken. Hozzátette, természetesen rajta kívül is vannak, akik kitűnő teljesítményt nyújtottak vagy éppen önmagukhoz képest remekül teljesítettek, így

mindig meg lehetett találni azokat a láncszemeket, akikre a legnagyobb súlyt lehetett helyezni.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy vannak a csapatban fiatal játékosok, akik valamivel kevesebb szerepet kaptak ugyan, de már most megmutatták, hogy miért kerültek be a felnőtt válogatott keretébe.

Úgy véli, jó elegyet alkotnak a fiatalabb és tapasztaltabb játékosok, de

a honosított Yvonne Turnert külön kiemelte: ritka és nagyon nagy értékként jellemezve őt, akit szeretnének továbbra is őrizni.

Völgyi Péter úgy véli, a mostani kijutás a világbajnokságra nem kifejezetten gyógyír a 2024-ben elvesztett olimpiai selejtezőre. Megjegyezte, nyilván dolgozott a lányokban az emléke, és plusz motivációt adott, hogy ki szeretnék javítani, ám az, hogy egy tornán belül kétszer is előfordult, hogy muszáj nyerni, valószínűleg nemcsak kitörölte az emléket, hanem dupla megerősítést is adott a csapatnak, hogy ha mindenki maximálisan koncentrál, akkor bármire képesek.

Hozzátette: mindez egy folyamat része, ami másfél évvel ezelőtt kezdődött, amikor az előselejtezőkön sikerült kiharcolni a részvételt. Voltak hullámvölgyek azóta, de véleménye szerint minden téren jó úton van a csapat, és fontos, hogy tovább lehessen építkezni, fejlődni akár a világbajnoki döntőig is, majd pedig nem sokkal utána az Eb-selejtezőkig.

A szeptemberben induló világbajnokságról a szövetségi kapitány elmondta: a négy selejtezőcsoport győztese lesz kiemelve, és világranglistás helyezés alapján sorsolják majd melléjük a többi együttest. Leszögezte azonban, hogy sok összetevős a folytatás, hiszen mindegyik csapatnak mások az erősségei, más a játékstílusa, és

biztosra vehető, hogy a magyar lányok is játszani fognak legalább egy rettentő erős csapattal, például az Egyesült Államok válogatottjával, netán a franciákkal.

Most még nem tudta megfogalmazni, mit is szeretnének végső soron elérni a világeseményen, de ő azt szokta mondani a játékosoknak, hogy már csak azért is ki kell jutni, mert egy ilyen megmérettetés remekül megmutatja, miben kell még fejlődni ahhoz, hogy a jövőben még nagyobb célokat lehessen elérni.

Völgyi Péter szerint ez a siker nem csak a női kosárlabdasportnak, hanem az egész hazai kosárlabdának jelentős eredmény, hiszen a férfi és női szakágak mindig hatással vannak egymásra. Hozzátette, önmagában az, hogy ilyen régen nem volt kint magyar együttes a világbajnokságon, jelzi azt is, hogy nem volt könnyű az út, és ez nem egy túl gyakran elérhető dolog. De mint mondta, ha a válogatott a következő pár évben eljut a következő szintre, és minden selejtezőben komolyan vehető ellenfélként tekintenek rá, az hatalmas előrelépés lesz.