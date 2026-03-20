2026. március 20. péntek Klaudia
A gyõztes Ferencváros játékosai a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers mérkõzés után a Groupama Arénában 2025. december 11-én. A Ferencváros 2-1-re gyõzött.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Szabados Gábor: a Ferencváros lépésről lépésre halad előre, és most nagyon erős helyzetbe került

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Rendkívül erős helyzetbe került a Ferencváros azzal, hogy a labdarúgó Európa Ligában eljutott a nyolcaddöntőig, még ha ott a portugál Braga el is búcsúztatta – erről beszélt az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász.

„Nagyjából 20 millió eurós bevételnél jár már a Ferencváros, ha mindent összeadunk, tehát a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az Európa Liga ligaszakaszában elért eredmények után a továbbjutásért járó összegeket is, belekalkulálva azt is, hogy a televíziós bevételeket majd csak a szezon végén határozza meg az UEFA, de például a tavalyi összeggel számolva, aminél nem valószínű, hogy az idei kevesebb lesz” – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász, hozzátéve, hogy 2025-ben ennyi volt a klub teljes éves költségvetése, beleértve a nemzetközi szövetségtől érkező és a hazai bevételeket is.

A szakértő szerint ez egy óriási anyagi előrelépés, és hozzátette, Varga Barnabás és Tóth Alex értékesítésében is biztosan komoly szerepet játszott a csapat európai menetelése. Mint mondta,

könnyen lehet, hogy a diadalok nélkül az eladások sem valósultak volna meg, így tehát még jelentősebb az anyagi haszon.

A sportközgazdász szerint az anyagiakon túl ott van még a presztízs is, hiszen a Ferencváros egy még inkább megbecsült, elismert klub lett Európában. Az említett két játékos átigazolásához is hozzájárulhatott az, hogy milyen mérkőzéseken tudtak bizonyítani, de persze mindez az egész keret számára komoly fejlődést jelentett – jegyezte meg.

Szabados Gábor szerint az az FTC legnagyobb erőssége, hogy képes évről évre, lépésről lépésre fejlődni, előrébb jutni. Most is ez látható, ahogy a tavalyihoz képest a csapat most továbbjutott a playoff-ból, illetve már párharcot is nyert, ezzel hasonló eredményt érve el, mint amilyet a 40 évvel ezelőtti Videoton UEFA-kupa döntős szereplése óta magyar klubnak nem sikerült – szögezte le, hozzátéve, hogy

mindezek az anyagi és szakmai sikerek talán hozzájárulnak ahhoz, hogy a klub jövőre ismét lépjen egyet előre és még jobb eredményeket érjen el.

Szabados Gábor szerint nehéz megmondani, hogy mire lehet elég a megnövekedett bevétel, ugyanis ez mindig erősen függ a transzferpiac aktuális állapotától, ráadásul vannak olyan jó ügyletek, amikkel akár átigazolási díj nélkül is remek játékosokat lehet szerezni, de ez soha nem kiszámítható. A Tóth Alexért és Varga Barnabásért kapott – magyar viszonylatban – kiemelkedően nagy bevétel viszont önmagában is jó lehetőséget biztosít a Ferencváros számára új igazolásokra – olyanokra is akár, amilyenek talán az egész jelenlegi NB I-ben sincsenek.

A sportközgazdász szerint az FTC számára opció lehet egy-két igazán kiemelkedő külföldi, vagy éppen több új magyar játékos igazolása is, hogy megfeleljen az NB I elvárásainak. Mint mondta, ezek viszont lehetnek olyan hazai játékosok is, akik az Európa-ligában is azonnal bevethetők, vagy bármelyik másik nemzetközi kupasorozatban, és így nem állna fenn az a probléma, hogy más keret játszik a külföldi és más a hazai tornákon. A szakember ettől függetlenül leszögezte: az ezekkel a bevételekkel megnyíló lehetőségek nagyon komoly munkát és felelősséget rónak a szakmai stábra és a klubvezetésre.

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Az iráni konfliktus részeként az izraeli légierő újabban az iráni félkatonai szervezet, a Baszidzs utcai ellenőrzőpontjait is támadja. E szervezet tagjai civil ruhában, arctalanul cselekszenek, az irániak pedig a bőrükön érzik a szervezet brutalitását, ezért sokan elégedetlenek. Az iráni rezsim „szemeit és füleit" is igyekszik most Izrael meggyengíteni, de a cél elérése igencsak nehézkes.
 

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. A hangulatot kezdetben javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de később újra emelkedni kezdett az olajár, ami a részvénypiacokra is nyomást helyezett. Az európai tőzsdék a tegnapi esésből kezdetben felpattantak, de a nyitástól távolodva szép lassan elolvadt az emelkedés, majd délután lefordultak a vezető indexek, párhuzamosan a tengerentúli tőzsdéken látott eséssel. A pénteki kereskedésben az amerikai és az európai részvénypiacokon is eséssel fejeződött be a kereskedés, nagyot esett az arany és az ezüst, és kilőtt az olajár.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a két férfi közül az egyik svéd, a másik szíriai állampolgár, illetve mindkét jármű kulcsát a szíriai férfi őrizte.

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

2026. március 20. 20:47
Csányi Sándor az InfoRádióban: többet kell tenni a szurkolókért
