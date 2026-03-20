Szabados Gábor: a Ferencváros lépésről lépésre halad előre, és most nagyon erős helyzetbe került

„Nagyjából 20 millió eurós bevételnél jár már a Ferencváros, ha mindent összeadunk, tehát a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az Európa Liga ligaszakaszában elért eredmények után a továbbjutásért járó összegeket is, belekalkulálva azt is, hogy a televíziós bevételeket majd csak a szezon végén határozza meg az UEFA, de például a tavalyi összeggel számolva, aminél nem valószínű, hogy az idei kevesebb lesz” – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor sportközgazdász, hozzátéve, hogy 2025-ben ennyi volt a klub teljes éves költségvetése, beleértve a nemzetközi szövetségtől érkező és a hazai bevételeket is.

A szakértő szerint ez egy óriási anyagi előrelépés, és hozzátette, Varga Barnabás és Tóth Alex értékesítésében is biztosan komoly szerepet játszott a csapat európai menetelése. Mint mondta,

könnyen lehet, hogy a diadalok nélkül az eladások sem valósultak volna meg, így tehát még jelentősebb az anyagi haszon.

A sportközgazdász szerint az anyagiakon túl ott van még a presztízs is, hiszen a Ferencváros egy még inkább megbecsült, elismert klub lett Európában. Az említett két játékos átigazolásához is hozzájárulhatott az, hogy milyen mérkőzéseken tudtak bizonyítani, de persze mindez az egész keret számára komoly fejlődést jelentett – jegyezte meg.

Szabados Gábor szerint az az FTC legnagyobb erőssége, hogy képes évről évre, lépésről lépésre fejlődni, előrébb jutni. Most is ez látható, ahogy a tavalyihoz képest a csapat most továbbjutott a playoff-ból, illetve már párharcot is nyert, ezzel hasonló eredményt érve el, mint amilyet a 40 évvel ezelőtti Videoton UEFA-kupa döntős szereplése óta magyar klubnak nem sikerült – szögezte le, hozzátéve, hogy

mindezek az anyagi és szakmai sikerek talán hozzájárulnak ahhoz, hogy a klub jövőre ismét lépjen egyet előre és még jobb eredményeket érjen el.

Szabados Gábor szerint nehéz megmondani, hogy mire lehet elég a megnövekedett bevétel, ugyanis ez mindig erősen függ a transzferpiac aktuális állapotától, ráadásul vannak olyan jó ügyletek, amikkel akár átigazolási díj nélkül is remek játékosokat lehet szerezni, de ez soha nem kiszámítható. A Tóth Alexért és Varga Barnabásért kapott – magyar viszonylatban – kiemelkedően nagy bevétel viszont önmagában is jó lehetőséget biztosít a Ferencváros számára új igazolásokra – olyanokra is akár, amilyenek talán az egész jelenlegi NB I-ben sincsenek.

A sportközgazdász szerint az FTC számára opció lehet egy-két igazán kiemelkedő külföldi, vagy éppen több új magyar játékos igazolása is, hogy megfeleljen az NB I elvárásainak. Mint mondta, ezek viszont lehetnek olyan hazai játékosok is, akik az Európa-ligában is azonnal bevethetők, vagy bármelyik másik nemzetközi kupasorozatban, és így nem állna fenn az a probléma, hogy más keret játszik a külföldi és más a hazai tornákon. A szakember ettől függetlenül leszögezte: az ezekkel a bevételekkel megnyíló lehetőségek nagyon komoly munkát és felelősséget rónak a szakmai stábra és a klubvezetésre.