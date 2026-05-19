ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.03
usd:
311.88
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Nagy a baj műtrágyafronton, a távoli import győzelemre áll az agrárkamara szerint

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A műtrágya drágulása miatt tüntettek európai gazdák és gazdaszervezetek, köztük a Nemzeti Agrárkamara Strasbourgban. Cseh Tibor András, a szervezet alelnöke az InfoRádiónak elmondta: az Európai Unió által az import műtrágyára januártól bevezetett többletfizetési kötelezettség miatt jelentősen emelkedett az ilyen termékek ára, ezért az intézkedés visszavonását kérik az Európai Bizottságtól.

Európa majdnem minden országából megjelentek gazdálkodók egy közös európai gazdatüntetésen az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt, az energiaárakkal, megfizethetetlenné vált műtrágyaárakkal összefüggésben.

Mint Cseh Tibor András, a tiltakozáson részt vett Nemzeti Agrárkamara alelnöke az InfoRádióban elmondta, a világban a gazdálkodók termelési költségei mindenhol emelkednek, viszont az Európai Unióban az idei év január 1-től egy többletfizetési kötelezettség is van.

„Mondanám, hogy ez egy vám, de a nevében nem vám. Ez egy olyan mechanizmus, ami alapján az Európán kívülről érkező, olcsóbb műtrágyára egy többlet fizetési kötelezettség hárul, és mivel az Európai Unió műtrágyájának több mint az egyharmada import, döntően orosz-fehérorosz és észak-afrikai, így a gazdák azzal szembesülnek, hogy

valamennyi műtrágya ára szignifikánsan, tehát bő 20-25 százalékkal nőtt

önmagában az uniós többletszám miatt” – húzta alá Cseh Tibor András.

Az áremelkedés nem is áll meg itt, az iráni-amerikai háború is rátesz egy lapáttal, mivel a világ három legnagyobb műtárgyagyártója közül kettő a Hormuzi-szoroson keresztül hozza ki a termékét, konkrétan Iránról és Szaúd-Arábiáról van szó.

Így a gazdák egész Európában azzal szembesülnek, hogy növekvő energiaárak vannak, növekvő műtrágyaköltségek, és ebben az időszakban, amikor az Európai Bizottságtól egy fokozott támogatást, piacvédelmet várnának el, többletvámot kapnának a nyakukba a kvázi importvámmal, ez ellen tiltakoztak a gazdák, és épp a tiltakozás napján volt az Európai Bizottság asztalán a műtrágya-akcióterv.

Azt az agrárkamara sem vitatja, hogy

megvannak a piaci és környezetvédelmi okai a többletvámnak,

mert nem is csak a műtrágyára vonatkozik, hanem az ipari termékekre és minden olyanra, ami szén-dioxid-kibocsátással jár a gyártás folyamatában.

Miközben az európai termelés elnehezül, Európa szabadkereskedelmi megállapodásokat köt egy sor országgal (Brazília, Argentína, Ukrajna, Marokkó, Ausztrália...), ahonnan nagy mértékű import érkezik, az agrárkamarai alelnök szerint ez is olyan versenyhátrányhoz vezet Európában, amit nem a piac állított elő, hanem az Európai Bizottság többletvállalása és az előidézett többletkötelezettségek, a „piacrombolás”.

Közben, mint észleli, „a másik oldal is akcióba lendült”, vagyis az európai műtrágyagyártók is lobbizni kezdtek a védettségért, a gazdák termelési költségei azonban így is magasak maradnak, vagyis mindenképp az import szerepe fog felértékelődni.

„Ha mi drágábban tudjuk előállítani a saját termékeinket, a búzát, a kukoricát és az állati termékeket, akkor a piacon egyre inkább a brazil, az argentin vagy éppen az ukrán termékek fognak nagyobb mennyiségben megjelenni. Azt gondoljuk, hogy ez kedvezőtlen nemcsak a gazdának, hanem legalább annyira a fogyasztóknak is” – nyomatékosította Cseh Tibor András.

A cikk Varga Mónika interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy a baj műtrágyafronton, a távoli import győzelemre áll az agrárkamara szerint

magosz

agrár

műtrágya

cseh tibor andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Súlyos az aszály, nyáron kiszáradhat a Velencei-tó

Súlyos az aszály, nyáron kiszáradhat a Velencei-tó
Nem várható sok eső, eközben pedig mindkettő tározó üres – mondta el Gárdony polgármestere az InfoRádióban. Most 66 centiméteres a vízszint. A valaha volt legkisebb vízállás 53 centi volt, de nyáron egy hónap alatt legalább 15-20 centit párolog a Velencei-tó
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tett a MÁV: régóta várt munka valósul meg, rengeteg ember utazása változik

Nagy bejelentést tett a MÁV: régóta várt munka valósul meg, rengeteg ember utazása változik

A MÁV közleménye szerint hamarosan megindulnak a munkák a kulcsfontosságú szakaszon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság

Kétségbeejtő helyzetbe kerültek a magyar utazók: nem kapják vissza a pénzüket, keményen lépett a hatóság

Az elmaradt kárrendezés miatt eljárást indított a Travel Teachers Kft. utazásszervezővel szemben Budapest Főváros Kormányhivatala

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 15:56
Magosz-figyelmeztetés: a veszélyhelyzet végével megszűnt az ukrán import tilalma is
2026. május 19. 14:44
Oeconomus: így változott a magyar orvosok bére
×
×