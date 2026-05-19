ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.61
usd:
311.69
bux:
131773.44
2026. május 19. kedd Ivó, Milán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

33 ember megölésére készültek, végül enyhébb büntetést kapott a PI-kör

Infostart / MTI

Jelentősen enyhítette kedden kihirdetett másodfokú ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla az úgynevezett PI-kör tagjainak büntetését, akikkel szemben alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete, emberölés előkészülete, valamint más bűncselekmények miatt emeltek vádat.

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőrendű vádlottat, Posta Imrét alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete és 33 rendbeli emberölés előkészületének bűntette miatt mondta ki bűnösnek, az első fokon ellene kiszabott 5 év fegyházbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást ugyanakkor 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra enyhítette.

A másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték, felére csökkentve az első fokon kiszabott büntetést.

A harmad- és ötödrendű vádlott büntetését 1 év 4 hónap szabadságvesztésre enyhítette a bíróság, a büntetés végrehajtását ugyanakkor 3 évre felfüggesztette. Őket az elsőfokú ítélettel szemben másodfokon az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete mellett szintén bűnösnek mondták ki 33 rendbeli emberölés előkészületében is.

A hatod- és hetedrendű vádlottakat négyrendbeli zaklatás vétsége és kiskorú veszélyeztetése miatt 240 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság, az első fokon kiszabott próbára bocsátás helyett.

A negyedrendű vádlott az eljárás során elhunyt.

Az elsőfokú ítélet szerint a csoport egy része az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hozott létre és céljaik elérése érdekében gyűléseken és az interneten - ahol további tagokat toboroztak - 33 közéleti szereplő megölésére hívták fel követőiket. A csoport – leképezve a demokratikus állami berendezkedést - az egyik vezetőt bírói hatalommal ruházta fel, míg a másik személy feladata a „végrehajtó hatalom megszervezése” volt. A csoport tagjai egy új „alkotmányt” is megfogalmaztak.

A hatod- és hetedrendű vádlottak emellett kiskorú veszélyeztetését elkövetve akadályozták az otthon, szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését. A házaspár a vád szerint tudatosan nem biztosította gyermekük számára állampolgárságot, igazolványokat, okmányokat és a gyermek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

A Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a PI-kör miért minősül a törvényi tényállást kimerítő szervezetnek, és az miként épült fel. Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék az elsőrendű vádlott vezető szerepét is a bizonyítékokkal összhangban állapította meg és helyesen értékelte az emberölésre irányuló előkészületet is.

A másodfokú ítélettel szemben bejelentett fellebbezések nyomán a harmad-, ötöd-, hatod-, és hetedrendű vádlottakkal szemben az eljárás a Kúrián folytatódik, míg az első- és másodrendű vádlottak esetében az ítélőtábla döntése jogerős.

Kezdőlap    Belföld    33 ember megölésére készültek, végül enyhébb büntetést kapott a PI-kör

emberölés

büntetés

fővárosi ítélőtábla

alkotmányos rend

posta imre

pi-kör

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek

Nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell figyelni a nyári táborozásnál – szervezőnek, résztvevőnek
Magyarországon a táborszervezés szigorú szabályhoz kötött, amelynek elsődleges célja a gyermekek biztonságának és egészségének védelme – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ élelmezés-, táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-egészségügyi osztályának vezetője, Csizmadia Hajnalka. Hozzátette: a táborokban biztosítani kell a megfelelő tisztálkodási lehetőséget, valamint alapvető fontosságú az ivóvíz-minőségű víz garantálása is.
Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Scherer Péter utolsó interjúja az InfoRádióban: nem volt megírva semmi…

Hatvannégy éves korában kedd délelőtt elhunyt Scherer Péter. A Jászai Mari-díjas színművész az idén januárban interjút adott az InfoRádiónak, amelyben az akkor elnyert Páger Antal-díj jelentette elismerés mellett beszélt a pályája kezdetéről, a Mucsi Zoltánnal alkotott legendás párosukról, a színésszé válás rögös útjáról és arról is, miért fontos, hogy a néző kapjon hideget és meleget is.
 

Elhunyt Scherer Péter

„Már hiányzol!” – így búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Csuja Imre nehezen talál szavakat Scherer Péter halálhírére

Tarr Zoltán és Karácsony Gergely is megszólalt Scherer Péter haláláról

VIDEÓ
3 est, 8 előadás, 700 dal - miért nem lesz több LGT-koncert? Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Donald Trump közelebb vitte Tajvant Kínához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.20. szerda, 18:00
Horn Gábor
a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Tovább gyűrűzik az azbeszt-botrány: újabb bánya mintái lettek pozitívak

Kőszegen és Szombathelyen a legfrissebb mérések szerint minden eddig vizsgált kőzúzalékmintában kimutatták az azbeszt jelenlétét. Egy magánszemély által bevizsgáltatott minta alapján ráadásul erősen valószínűsíthető, hogy a szennyeződés a rohonci bányából származó kőzeteket is érinti - írta meg a Vas Vármegyei Kormányhivatal Facebook-oldala.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban

Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban

Egy friss európai összehasonlítás több mint 150 tengerparti desztinációt vizsgált meg, és ennek alapján Lisszabon, Nápoly és Porto bizonyultak a leginkább családbarát városoknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

'Ebola has tortured us': Fear grips eastern DR Congo as deadly virus spreads

The health minister has acknowledged that medics are playing catch-up with the virus after being slow to detect it.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 19. 21:44
Visszatér Orbán Viktor mellé Havasi Bertalan
2026. május 19. 21:32
A politika helyett a szakmaiságot helyezné előtérbe a belügyminiszter
×
×