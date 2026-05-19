33 ember megölésére készültek, végül enyhébb büntetést kapott a PI-kör

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőrendű vádlottat, Posta Imrét alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete és 33 rendbeli emberölés előkészületének bűntette miatt mondta ki bűnösnek, az első fokon ellene kiszabott 5 év fegyházbüntetést és 5 év közügyektől eltiltást ugyanakkor 2 év 6 hónap börtönbüntetésre, valamint 3 év közügyektől eltiltásra enyhítette.

A másodrendű vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték, felére csökkentve az első fokon kiszabott büntetést.

A harmad- és ötödrendű vádlott büntetését 1 év 4 hónap szabadságvesztésre enyhítette a bíróság, a büntetés végrehajtását ugyanakkor 3 évre felfüggesztette. Őket az elsőfokú ítélettel szemben másodfokon az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete mellett szintén bűnösnek mondták ki 33 rendbeli emberölés előkészületében is.

A hatod- és hetedrendű vádlottakat négyrendbeli zaklatás vétsége és kiskorú veszélyeztetése miatt 240 óra közérdekű munkára ítélte a bíróság, az első fokon kiszabott próbára bocsátás helyett.

A negyedrendű vádlott az eljárás során elhunyt.

Az elsőfokú ítélet szerint a csoport egy része az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló szervezetet hozott létre és céljaik elérése érdekében gyűléseken és az interneten - ahol további tagokat toboroztak - 33 közéleti szereplő megölésére hívták fel követőiket. A csoport – leképezve a demokratikus állami berendezkedést - az egyik vezetőt bírói hatalommal ruházta fel, míg a másik személy feladata a „végrehajtó hatalom megszervezése” volt. A csoport tagjai egy új „alkotmányt” is megfogalmaztak.

A hatod- és hetedrendű vádlottak emellett kiskorú veszélyeztetését elkövetve akadályozták az otthon, szakszerű segítség nélkül született gyermekük anyakönyvezését. A házaspár a vád szerint tudatosan nem biztosította gyermekük számára állampolgárságot, igazolványokat, okmányokat és a gyermek védelmében eljáró szakemberekkel való együttműködést módszeresen és teljesen visszautasították.

A Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint az elsőfokú bíróság helyesen mutatott rá arra, hogy a PI-kör miért minősül a törvényi tényállást kimerítő szervezetnek, és az miként épült fel. Az első fokon eljárt Budapest Környéki Törvényszék az elsőrendű vádlott vezető szerepét is a bizonyítékokkal összhangban állapította meg és helyesen értékelte az emberölésre irányuló előkészületet is.

A másodfokú ítélettel szemben bejelentett fellebbezések nyomán a harmad-, ötöd-, hatod-, és hetedrendű vádlottakkal szemben az eljárás a Kúrián folytatódik, míg az első- és másodrendű vádlottak esetében az ítélőtábla döntése jogerős.