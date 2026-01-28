Nagy pofon érte a Liu testvéreket

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang igen, bátyja, a magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor viszont nem tagja a jövő héten rajtoló milánói téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.

Az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetsége pénteken hozta nyilvánosságra az Olaszországba utazó 124 fős csapat névsorát, köztük több olimpiai címvédővel. Rövidpályás gyorskorcsolyában a férfiaknál Liu Shaoang társai Sun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long lesznek.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kína 15 szakág 104 versenyében volt érdekelt, s 15 érmet – nyolc aranyat, négy ezüstöt, valamint két bronzot – nyert, ezzel az éremtáblázat negyedik helyén végzett.

A milánói-cortinai ötkarikás esemény jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart.