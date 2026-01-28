ARÉNA - PODCASTOK
Liu Shaolin Sándor (b) és Liu Shaoang, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban, miután hazaérkeztek a pekingi téli olimpiáról 2022. február 18-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Nagy pofon érte a Liu testvéreket

Infostart / MTI

Liu Shaoang igen, Liu Shaolin Sándor viszont nem került be a kínai keretbe.

A magyar színekben kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok Liu Shaoang igen, bátyja, a magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor viszont nem tagja a jövő héten rajtoló milánói téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának.

Az ázsiai ország téli sportágakat tömörítő országos szövetsége pénteken hozta nyilvánosságra az Olaszországba utazó 124 fős csapat névsorát, köztük több olimpiai címvédővel. Rövidpályás gyorskorcsolyában a férfiaknál Liu Shaoang társai Sun Long, Lin Hsziao-csun, Csang Paj-hao és Li Ven-long lesznek.

A Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást. A 2024-es rotterdami vb-n már kínai színekben szereztek a férfi staféta tagjaként aranyérmet, míg Shaoang tagja volt az első helyen zárt vegyes váltónak is.

A 2022-es pekingi téli olimpián Kína 15 szakág 104 versenyében volt érdekelt, s 15 érmet – nyolc aranyat, négy ezüstöt, valamint két bronzot – nyert, ezzel az éremtáblázat negyedik helyén végzett.

A milánói-cortinai ötkarikás esemény jövő pénteken kezdődik és február 23-ig tart.

BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért

Roham tempóban gyengül a forint a dollár kilengésére

Megemelték a nyugdíj előtti segélyt: mutatjuk, kinek és mennyi jár

Trump warns Iran 'time is running out' for nuclear deal as US military builds up in Gulf

