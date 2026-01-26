ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
Szuzuka, 2012. október 5.Michael Schumacher, a Mercedes hétszeres világbajnok német versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának első szabadedzésén a szuzukai pályán 2012. október 5-én. A futamot október 7-én rendezik. (MTI/EPA/Diego Azubel)
Nyitókép: MTI/EPA/Diego Azubel

Döbbenetes hír érkezett Michael Schumacherről

Infostart

A 2013-as síbalesete óta semmi hivatalosat nem tudunk Michael Schumacherről. A Forma–1 hétszeres világbajnokáról csak egy-egy hírmorzsa jelenik meg, az is ellenőrizhetetlen, Most az angol Daily Mail újságírója írt arról, hogy meglátogatta a beteg világsztár házát Mallorca szigetén.

Jonathan McEvoy, a lap újságírója hosszú ideje foglalkozik az autóverseny király kategóriájával. Amikor Michael Schumacher a Ferrari versenyzője volt, akkor az olasz istálló mindennapjait követte, így közel került a pilótához és családjához is - írja a cikket idézve a Blikk.

A lapban most arról írt cikket, hogy megkereste Schumacherék villáját Mallorcán. Az épület többek között arról is híres, hogy a család, Michael balesete után vette, nem is akárkitől, hanem Florentino Péreztől, a Real Madrid elnökétől. Emellett pedig akkor került a hírek középpontjába az ingatlan, amikor Gina Schumacher, a volt versenyző lánya, 2024-ben itt ment férjhez. És ez fontos eleme a friss cikknek is.

Sokan azt állították, hogy a menyegzőn ott volt Michael Schumacher is,

ám a most megjelent írásban ezt cáfolta a szerző. Azzal a logikus indokkal állt elő, hogy túlságosan sokan látták volna, milyen állapotban van a balesete után Michael és a család nem akarta ennek kitenni a családfőt. Ha sokan tudnák, hogy mi a helyzet vele valójában, akkor lehetetlen lenne tovább őrizni a titkot. Vagyis apja távollétében mehetett férjhez Gina.

A cikk írója azt állítja, hogy amikor a háznál járt, akkor ott volt a villában Michael Schumacher is. Erről persze nem tudott meggyőződni, mert a kapuban egy őr fogadta, aki az írás szerint még azt sem volt hajlandó elárulni, hogy kinek a házát őrzi. „Beszéljünk inkább az időjárásról” – mondta az őr, persze közben mindketten tudták, hogy kinek a kapujában állnak. És ezen a ponton jelenik meg a cikkben a legfontosabb szó:

„Michael Schumacher a mallorcai Las Brisasban található 30 millió fontos kúriájában ült, amikor meglátogattam a birtokot”

– írta a szerző. A cikk írója ezt követően kiemelte a Daily Mail sportrovatának értesüléseit, amely szerint Schumacher nem fekszik, hanem tolószékben ül.

A cikk írója hozzáteszi, hogy „Sajnos ez talán a legpozitívabb orvosi közlemény, amit a nyomozásunk feltárhat. Az 57 éves férfi nem tud járni. Ehelyett ápolók és terapeuták tolják körbe a kastélyban egy kerekesszékben. Ők az éjjel-nappal dolgozó orvosi csapat tagjai, akiknek a munkájáért hetente több tízezer fontot fizet a család” – áll a cikkben.

Az információkkal persze illik óvatosan bánni, hiszen Michaelt a közvetlen családon kívül csak néhány barát látogathatja, ám ezekről a találkozókról soha nem szivárog ki friss hír. A család mindentől óvja az egykori versenyzőt.

Címképünk illusztráció

