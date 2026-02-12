Negyven közvetítés zsúfolódik a csütörtökbe – sport a tévében

Az éjszakai és kora reggeli kereskedésben érezhetően átrendeződtek az erőviszonyok a devizapiacon: a jen látványos erősödése nyomás alá helyezte a dollárt, miközben az euró/dollár kereszt inkább korrekciós fázisba lépett. A forintárfolyamot két napi adatközlés is erősen befolyásolhatja: a vártnál alacsonyabb januári inflációs adatok miatt már reggel megkapta a magyar deviza az első ütéseket, míg délután az amerikai munkaerőpiaci statisztikák miatt jöhet átrendeződés a devizapiacokon.