ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.71
usd:
320.52
bux:
130052.05
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
távirányító tévénézés
Nyitókép: Pixabay

Negyven közvetítés zsúfolódik a csütörtökbe – sport a tévében

Infostart / MTI

Sorsolnak a Nemzetek Ligájában, Győr-Fehérvár a Magyar Kupában, és végtelen mennyiségű téli olimpia. Mutatjuk a teljes kínálatot!

M4 Sport

9.30: Téli olimpia, szkeleton, férfi, 1-2. futam

10.00: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz selejtező

11.30: Téli olimpia, alpesisí, női szuperóriás-műlesiklás

13.00: Téli olimpia, sífutás, női 10 km

13.45: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz, döntő

15.15: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör

16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 5000 méter

18.00: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, sorsolás

19.00: Téli olimpia, szánkó, csapatverseny

19.30: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő

20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter

22.30: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Németország–Dánia

M4 Sport+

9.15: Téli olimpia, curling, női, csoportkör

12.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi mogul, döntő

14.00: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör

16.45: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Csehország–Kanada

18.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő, ETO FC–Videoton FC Fehérvár

20.00: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő

21.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Lettország–Egyesült Államok

Sport 1

19.00: Darts, Premier League, 2. forduló, Antwerpen

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Atlético Madrid–Barcelona

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, curling, női, csoportkör, Olaszország–Svájc

9.55: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz selejtező

11.00: Téli olimpia, alpesisí, női szuperóriás-műlesiklás

13.00: Téli olimpia, sífutás, női 10 km

14.15: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz, döntő

15.10: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör, Nagy-Britannia – Svédország

16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 5000 méter

18.20: Téli olimpia, szánkó, csapatverseny

19.30: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő

21.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter

22.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Lettország–Egyesült Államok

Eurosport 2

9.25 és 11.00: Téli olimpia, szkeleton, férfi, 1 és 2. futam

10.30 és 12.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi mogul, női és férfi döntő

14.15: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör

16.40: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Csehország–Kanada

20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter

21.00: Golf, PGA Tour Pebble Beach, 1. nap

Spíler 1

20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford–Arsenal

Kezdőlap    Sport    Negyven közvetítés zsúfolódik a csütörtökbe – sport a tévében

labdarúgás

téli olimpia

sportműsor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött az inflációs adat, meg is szenvedi a forint

Megjött az inflációs adat, meg is szenvedi a forint

Az éjszakai és kora reggeli kereskedésben érezhetően átrendeződtek az erőviszonyok a devizapiacon: a jen látványos erősödése nyomás alá helyezte a dollárt, miközben az euró/dollár kereszt inkább korrekciós fázisba lépett. A forintárfolyamot két napi adatközlés is erősen befolyásolhatja: a vártnál alacsonyabb januári inflációs adatok miatt már reggel megkapta a magyar deviza az első ütéseket, míg délután az amerikai munkaerőpiaci statisztikák miatt jöhet átrendeződés a devizapiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Váratlan döntés: bezár a János kórház meddőségi centruma, ez az oka

Váratlan döntés: bezár a János kórház meddőségi centruma, ez az oka

A hivatalos indoklás karbantartási munkálatokról szól, ám szakmai körökben felmerült, hogy a döntés hátterében a centrum romló eredményességi mutatói állhatnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 11. 20:51
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben
2026. február 11. 19:45
Becserélt egy 16 esztendős labdarúgót a Ferencváros felnőtt csapatába Robbie Keane
×
×
×
×