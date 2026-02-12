Negyven közvetítés zsúfolódik a csütörtökbe – sport a tévében

M4 Sport
9.30: Téli olimpia, szkeleton, férfi, 1-2. futam
10.00: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz selejtező
11.30: Téli olimpia, alpesisí, női szuperóriás-műlesiklás
13.00: Téli olimpia, sífutás, női 10 km
13.45: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz, döntő
15.15: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör
16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 5000 méter
18.00: Labdarúgás, Nemzetek Ligája, sorsolás
19.00: Téli olimpia, szánkó, csapatverseny
19.30: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő
20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter
22.30: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Németország–Dánia
M4 Sport+
9.15: Téli olimpia, curling, női, csoportkör
12.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi mogul, döntő
14.00: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör
16.45: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Csehország–Kanada
18.00: Labdarúgás, MOL Magyar Kupa, nyolcaddöntő, ETO FC–Videoton FC Fehérvár
20.00: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő
21.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Lettország–Egyesült Államok
Sport 1
19.00: Darts, Premier League, 2. forduló, Antwerpen
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.45: Labdarúgás, Spanyol Kupa, elődöntő, 1. mérkőzés, Atlético Madrid–Barcelona
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, curling, női, csoportkör, Olaszország–Svájc
9.55: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz selejtező
11.00: Téli olimpia, alpesisí, női szuperóriás-műlesiklás
13.00: Téli olimpia, sífutás, női 10 km
14.15: Téli olimpia, hódeszka, férfi krossz, döntő
15.10: Téli olimpia, curling, férfi, csoportkör, Nagy-Britannia – Svédország
16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 5000 méter
18.20: Téli olimpia, szánkó, csapatverseny
19.30: Téli olimpia, hódeszka, női, félcső, döntő
21.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter
22.00: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Lettország–Egyesült Államok
Eurosport 2
9.25 és 11.00: Téli olimpia, szkeleton, férfi, 1 és 2. futam
10.30 és 12.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi mogul, női és férfi döntő
14.15: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör
16.40: Téli olimpia, jégkorong, férfi, csoportkör, Csehország–Kanada
20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya, női 500 méter, férfi 1000 méter
21.00: Golf, PGA Tour Pebble Beach, 1. nap
Spíler 1
20.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Brentford–Arsenal