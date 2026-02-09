ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.1
usd:
317.34
bux:
129572.87
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Per Johansson, a győztes Győri Audi ETO KC vezetőedzője a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében játszott Team Esbjerg - Győri Audi ETO KC mérkőzés után a budapesti MVM Dome-ban 2024. június 1-jén. Győri Audi ETO KC-Team Esbjerg (dán) 24-23.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Fellélegezhetnek Győrben, marad a világsztár a városban

Infostart / MTI

Meghosszabbította a védelem egyik alapemberének számító Kristine Breistöl szerződését a Bajnokok Ligájában és a női kézilabda NB I-ben is címvédő Győri Audi ETO.

A BL-ben negyeddöntős, a pontvadászatban éllovas kisalföldi klub honlapjának hétfő reggeli híradása arról számolt be, hogy egy plusz egy évvel toldotta meg az egyesület az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő nyáron lejáró kontraktusát. A 32 éves Breistöl 2024 nyarán érkezett Győrbe, eddig 54 mérkőzésen lépett pályára az ETO mezében és 97 gólt szerzett.

„Kristine személyében rendkívül karakteres, magas szintű játékost tudhatunk a csapatunkban, aki mentalitásával és munkamoráljával is tökéletesen illeszkedik a játékrendszerünkbe. Az elmúlt időszakban bebizonyította, hogy számíthatunk rá, ezért örülünk, hogy sikerült megállapodnunk a folytatásról” – fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy Breistöl kifejezetten lojális csapatjátékos, aki tökéletesen illeszkedik ahhoz a profilhoz, amelyet a klub képviselni szeretne.

„Számunkra fontos, hogy megtartsuk azokat a játékosokat, akik ilyen csapatorientált szemlélettel rendelkeznek” – szögezte le a tréner, hozzáfűzve: Breistöl „igazi specialista, magassága és lövőereje miatt a megállítása komoly kihívást jelent bármely ellenfélnek”.

Kezdőlap    Sport    Fellélegezhetnek Győrben, marad a világsztár a városban

kézilabda

győr

norvég

győri audi eto

per johansson

kristine breistöl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak
Szombaton újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezúttal Szombathely volt a helyszín, ahol ismét beszédet mondott a miniszterelnök. Aznap Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt Működő és emberséges Magyarország című programját. A kormányfő beszédét és az ellenzéki párt programismertetőjét Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke értékelte.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki hétfőn a rendőrök a Bászna Gabona Zrt. képviselőjét. A kelet-magyarországi gabonakereskedő cégnél többmilliárd forintos hiány és jelentős készleteltűnés miatt indult nyomozás, amely gazdák, vevők és hitelezők széles körét érinti - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Döbbenetesen komikus fegyvert mutatott be az orosz hadsereg: kétséges, működik-e egyáltalán

Az orosz hadsereg újabb kísérleti megoldással próbálkozik az ukrán drónok kivédésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Hong Kong pro-democracy tycoon Jimmy Lai gets 20 years' jail

Lai's supporters say this amounts to a death sentence, but authorities say it demonstrates the rule of law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 13:33
Visszhang Lindsey Vonn rémálomszerű napjáról
2026. február 9. 13:06
„Futballbűn” Szoboszlait jobbhátvédként játszatni
×
×
×
×