Fellélegezhetnek Győrben, marad a világsztár a városban

A BL-ben negyeddöntős, a pontvadászatban éllovas kisalföldi klub honlapjának hétfő reggeli híradása arról számolt be, hogy egy plusz egy évvel toldotta meg az egyesület az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég balátlövő nyáron lejáró kontraktusát. A 32 éves Breistöl 2024 nyarán érkezett Győrbe, eddig 54 mérkőzésen lépett pályára az ETO mezében és 97 gólt szerzett.

„Kristine személyében rendkívül karakteres, magas szintű játékost tudhatunk a csapatunkban, aki mentalitásával és munkamoráljával is tökéletesen illeszkedik a játékrendszerünkbe. Az elmúlt időszakban bebizonyította, hogy számíthatunk rá, ezért örülünk, hogy sikerült megállapodnunk a folytatásról” – fogalmazott Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

Per Johansson vezetőedző arról beszélt, hogy Breistöl kifejezetten lojális csapatjátékos, aki tökéletesen illeszkedik ahhoz a profilhoz, amelyet a klub képviselni szeretne.

„Számunkra fontos, hogy megtartsuk azokat a játékosokat, akik ilyen csapatorientált szemlélettel rendelkeznek” – szögezte le a tréner, hozzáfűzve: Breistöl „igazi specialista, magassága és lövőereje miatt a megállítása komoly kihívást jelent bármely ellenfélnek”.