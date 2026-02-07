ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 7. szombat Rómeó, Tódor
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Horváth Krisztofer, az Újpest (b) és Gavriel Gilad Kanichowsky, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 21. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkõzésen a Groupama Arénában 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Derbi: egy félidő alatt elintézte az Újpestet a Fradi

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros 3–0-ra legyőzte hazai pályán az Újpestet a labdarúgó Fizz Liga 21. fordulójának szombat esti rangadóján. A hazaiak kezdőcsapatában szerepelt a csütörtökön szerződtetett Osváth Attila, aki múlt hét vasárnap még a Ferencváros ellen lépett pályára a Paks játékosaként. A 30 éves szélső védő gólpasszal mutatkozott be új klubjában. Az Újpest új igazolása, az Augsburgtól érkezett Arne Maier is bekerült a lila-fehérek kezdőcsapatába, de a 35. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

A zöld-fehérek támadásaival kezdődött a 246. fővárosi rangadó, de Mohammad Abu Fani fejesénél Banai Dávid védett, aztán a 10. percben az izraeli légiós inkább passzolt az újpesti kapu előterében, a jobbról érkező labdát pedig Franko Kovacevic közelről rúgta a hálóba. A télen szerződtetett horvát csatár harmadik NB I-es mérkőzésén másodszor volt eredményes. Robbie Keane vezetőedző együttese már az ellenfél térfelén letámadott, gyakran labdát is szerzett, és létszámfölényt alakított ki az Újpest tizenhatosának előterében. A második gólt mégis szöglet után szerezte meg. Gruber Zsombor jobb oldali sarokrúgását követően Kovacevicről perdült kapura a labda, Fiola Attila még mentett, de Mariano Gómez közelről a léc alá emelt. Az argentin védő is a téli szünetben érkezett a zöld-fehérekhez, és második bajnokiján már be is talált. Mindeközben a vendégek csak elvétve veszélyeztettek, s a 43. percben álltak először közel a gólszerzéshez, de Patrizio Stronati közeli fejesénél a labda a léc fölött hagyta el a játékteret. Ráadásul az első játékrész hosszabbításában a Ferencváros eldöntötte a rangadót, mert Osváth beadása után Gavriel Kanikovszki hat méterről jobbal perdített a kapu jobb oldalába.

Fordulás után a vendégeknek több területük maradt a támadásvezetésre, de a helyzetek kidolgozásával továbbra is hadilábon álltak. Egyetlen gólszerzési lehetőségük a játékrész közepén adódott, Nejc Gradisar lövésénél azonban Gróf Dávid védett. A hazaiak már nem erőltették feltétlenül a letámadást, feltűnően visszahúzódtak a térfelükre, s bár olykor beszorították ellenfelüket, a kapura szintén nem jelentettek veszélyt.

A címvédő Ferencváros több mint tíz éve, 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől az NB I-ben, azóta 23-szor győzött és hétszer döntetlent játszott. Pályaválasztóként még inkább nyomasztó a 36-szoros bajnok fölénye, sorozatban 16 otthoni sikernél tart, előtte pedig két döntetlennel indította veretlenségi szériáját. Az eddigi 246 fővárosi rangadó összesített mérlege is a zöld-fehérek fölényét mutatja, mivel 121 győzelmükkel szemben az Újpest csak 61-szer nyert, míg 64-szer döntetlent játszottak egymással.

A sikerrel a Ferencváros több győzelmének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán, míg az Újpest a télen kinevezett Szélesi Zoltán vezetőedző irányításával még nem nyert, egy döntetlen és két vereség a mérlege.

Kezdőlap    Sport    Derbi: egy félidő alatt elintézte az Újpestet a Fradi

labdarúgás

ferencváros

nb i

újpest

derbi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ürge-Vorsatz Diána: a luxusigények felfalják, így veszélyben lehet a zöld jövő

Ürge-Vorsatz Diána: a luxusigények felfalják, így veszélyben lehet a zöld jövő
A megújuló energiaforrások globális térnyerése látványos, mégsem hozza el automatikusan a fosszilis korszak végét – mutat rá egy friss tanulmány. A kutatás egyik szerzője, Ürge-Vorsatz Diána szerint a globális energiaéhség erősebb, ezért az új megújuló kapacitások jelentős része nem a szén- vagy gázalapú erőműveket váltotta fel, hanem az új fogyasztást szolgálta ki.
Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Orbán Viktor: Szombathelyen is mindenki tudja, soha többé háborút!

Újabb háborúellenes gyűlést tartottak a Digitális Polgári Körök, ezen a szombaton Szombathelyen. Az esemény fő szónoka Orbán Viktor miniszterelnök volt, aki a fiatalokhoz szólva azt mondta: „Vegyétek komolyan magatokat! A kamu lázadás semmi. Lázadni a magyar kormány ellen? Az nem nagy dolog. Lázadjatok Brüsszel ellen! Onnan fenyegetnek minket!” A 2026-os választás a háború előtti utolsó választás. Ekkor fogunk dönteni arról, hogy megyünk-e a háborúba – tette hozzá. Orbán Viktor az is bejelentette: két hét múlva Washingtonba utazik.
 

Részleteket árult el Orbán Viktor a washgintoni útjáról

Orbán Viktor: ebből legyen elég!

VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem építi meg olasz és német gigaüzemét az autógyártó

Nem építi meg olasz és német gigaüzemét az autógyártó

A Stellantis érdekeltségébe tartozó Automotive Cells Company (ACC) végleg leállítja olaszországi és németországi akkumulátorgyárainak építését, erről tájékoztatta a szakszervezeteket a vállalat – közölte szombaton az olasz UILM fémmunkás szakszervezet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 4 milliárd 290 millió forintos főnyereményt a 6. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

US wants Russia and Ukraine to end war by June, says Zelensky

The Ukrainian leader says difficult issues remain, as Russia carries out further strikes on energy facilities.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 7. 18:11
Olimpiai csúccsal aranyérmes az olaszok kedvence
2026. február 7. 17:56
Debrecen–Paks: öt percnyi VAR-ozás döntött végül
×
×
×
×