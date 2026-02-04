Taróczy Balázs: Marozsán Fábián akár a legjobb harminc között is lehet idén

Januári teljesítménye alapján könnyen a legjobb 30 teniszező közé kerülhet Marozsán Fábián, aki az ausztrál nyílt bajnokságon a harmadik fordulóig jutott, és a világranglistán a 46. helyre lépett előre – mondta az InfoRádióban Taróczy Balázs. A korábban párosban wimbledoni bajnok arról is beszélt, hogy az amerikaiak elleni Davis Kupa-selejtezőben is hasonló szerepelést remél a jelenlegi első számú magyar játékostól.

„Fábi (Marozsán Fábián) nagyszerűen játszott, és a hétvégi Davis-kupa szemüvegén keresztül nézve az ember reménykedik benne, hogy fenntartja ezt a jó formáját” – fogalmazott a korábbi wimbledoni bajnok. Hozzátette, a Davis-kupát salakos pályán játsszák Tatabányán, az amerikaiak ellen, ami másmilyen talaj, mint a kemény pálya, ahol Marozsán eddig játszott.

Taróczy Balázs azt mondta, nagyon kíváncsi, hogy a fiatal teniszcsillag át tudja-e menteni a januárban hozott formáját.

Mivel a Danyiil Medvegyev elleni mérkőzése „pazar” volt, így jó esély van rá, hogy Marozsán szépen, fokozatosan halad majd előre a ranglistán.

Úgy véli, Marozsánnak minden esélye megvan, hogy akár a legjobb 30-ba is bekerüljön, ezt a januári sikersorozata is alátámasztja. Két olyan klasszist is megvert, akitől – mint fogalmazott – minden további nélkül kikaphatott volna, utána pedig drámai küzdelemben veszített orosz ellenfelével szemben, úgyhogy nagyszerűen teljesített.

Taróczy Balázs elmondta, a versenyek egészen áprilisig kemény pályán zajlanak majd, utána jönnek az amerikai tornák és télen a közel-keleti, illetve a fedett pályás európai versenyek, úgyhogy rengeteg olyan lehetőség lesz, ahol Marozsán Fábián pontokat tud majd szerezni és javítani a ranglistás helyezésén.