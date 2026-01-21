Ma a labda lesz a főszereplő – sport a tévében

M4 Sport
16.00: Futsal, Európa-bajnokság, Horvátország-Franciaország
17.50: Vízilabda, női felkészülési mérkőzés, Magyarország-Görögország
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, csoportmérkőzés, Svédország-Horvátország
Sport 1
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Galatasaray-Atlético Madrid
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Slavia Praha-FC Barcelona
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Qarabag-Eintracht Frankfurt
20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, Bayern München-Union SG
Eurosport 1
8.00: Tenisz, Ausztrál Open
Eurosport 2
8.00: Tenisz, Ausztrál Open
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Damac - al-Nasszr
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Stoke City-Middlesbrough