ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.1
usd:
331.01
bux:
122311.2
2026. január 19. hétfő Márió, Sára
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Peking, 2025. szeptember 27. a francia Alexander Muller elleni mérkõzésen a pekingi keménypályás tenisztorna nyolcaddöntõjében 2025. szeptember 27-én. Marozsán 6:3, 7:6 arányban gyõzött.
Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao

Kettős magyar siker az ausztrál nyílt teniszbajnokságon

Infostart / MTI

Bondár Anna és a kiemeltet legyőző Marozsán Fábián is továbbjutott az év első Grand Slam-tornájának főtábláján az első fordulóban, Gálfi Dalma kiesett.

Marozsán Fábián négy szettben legyőzte a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech-t hétfőn az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában.

A világranglistán 52. magyar játékos – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – harmadik találkozójára készült Rinderknech ellen, aki 30 éves létére tavaly érte el eddigi legjobb Grand Slam-eredményét, amikor nyolcaddöntős volt a US Openen. Korábbi két összecsapásukból 2023-ban Sanghajban Marozsán, tavaly októberben Párizsban a 196 centis francia bizonyult jobbnak, aki októberben egészen a döntőig menetelt Sanghajban, majd ott emlékezetes meccsen kapott ki unokatestvérétől, Valentin Vacherot-tól.

A harmadik csata 4:3-ig kiegyenlített küzdelmet hozott bréklabdák nélkül, ekkor azonban a 26 éves magyar remek fogadásokkal elvette Rinderknech adogatását, majd kiszerválta a szettet. A francia a folytatásban sem jutott el bréklabdáig, miközben 3:3-nál megint elbukta az adogatását, ami elégnek bizonyult a Vasas sportolójának ahhoz, hogy a második játszmát is megnyerje. A harmadik felvonásban Marozsán négyszer is közel állt a brékelőnyhöz, de ezúttal nem inogott meg ellenfele, így jutottak a rövidítésig, melyben a magyar részéről becsúszott néhány rontott ütés, így az egyre jobban szerváló Rinderknech szépített.

A negyedik szett ismét „érinthetetlen” adogatásokkal indult, majd Marozsán 4:3-nál bréklabdánál egy könnyű tenyerest a hálóba ütött. A következő lehetőség 5:4-nél jött el, amikor a magyar remekül olvasta riválisa szerváit, aztán egy csodás fonák elütéssel lezárta a 2 óra 57 perces mérkőzést.

Marozsán a 64 között a lengyel Kamil Majchrzakkal (58.) vagy a brit Jacob Fearnleyvel (77.) száll szembe.

Bondár Anna könnyed győzelemmel jutott be a második fordulóba hétfőn az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 75. magyar játékos a szabadkártyás amerikai Elizabeth Mandlikkal (181.) került szembe, akitől kikapott a 2023-as US Open selejtezőjében, majd 2024-ben Rómában sikerült visszavágnia neki.

A harmadik csata egyoldalúan indult, a Hajdúszoboszló SE sportolója 29 perc alatt besöpörte az első szettet, riválisa csak a második elején iratkozott fel az eredményjelzőre.

A folytatásban az amerikai brékelt, de Bondár 2:2-nél utolérte őt, majd 5:4-nél a legjobbkor vette el ötödször is Mandlik szerváját, mivel ez már a győzelmet jelentette. A találkozó mindössze 70 percig tartott.

Bondárra a 64 között a selejtezős török Zeynep Sönmez (112.) vár, aki a nyitókörben meglepetésre a 11. kiemelt orosz Jekatyerina Alekszandrovát búcsúztatta.

Gálfi Dalma kétszettes vereséggel búcsúzott a nyitókörben hétfőn az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán 93. játékos a 14. kiemelt és a WTA-rangsorban is 14. dán Clara Tausonnal került szembe, aki legutóbb október elején nyert meccset Vuhanban, azóta mind a négy mérkőzését elvesztette. A 23 éves rivális három WTA-trófeával büszkélkedhet, emellett vívott már nyolcaddöntőt a Roland Garroson és Wimbledonban is.

Első találkozójukon a 27 éves magyar nem igazán tudott mit kezdeni ellenfele adogatásaival, miközben a sajátját elvesztette 2:3-nál, ami végül 32 perc elteltével a szettjébe került. A folytatásban a balatonfüredi sportoló 3:3-ig bírta a nyomást, ekkor a koppenhágai teniszező ismét brékelőnybe került, majd 3:5-nél fogadóként befejezte a meccset, amely 68 percig tartott.

Eredmények, 1. forduló (a 64 közé jutásért):

  • Marozsán Fábián–Arthur Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:4
  • Bondár Anna–Elizabeth Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4
  • Clara Tauson (dán, 14.)–Gálfi Dalma 6:3, 6:3

Kezdőlap    Sport    Kettős magyar siker az ausztrál nyílt teniszbajnokságon

tenisz

gálfi dalma

ausztrál nyílt teniszbajnokság

bondár anna

marozsán fábián

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szembeszállnak Donald Trumppal az EU vezető országai

Szembeszállnak Donald Trumppal az EU vezető országai

Közös nyilatkozatban figyelmeztetett az eszkaláció veszélyére vasárnap az a nyolc európai ország, amely ellenzi, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot, s amelyekkel szemben Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámot helyezett kilátásba.
 

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

„Ez zsarolás" – válaszolta Donald Trumpnak a holland külügyminiszter

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Fejlemények a Zaporizzsjai atomerőmű körül, orosz látótávban az ukránok legfontosabb erődvárosa - Háborús híreink hétfőn

Az orosz jelentések szerint a frontvonal harminc kilométerrre megközelítette a Donbasz utolsó ukrán erősségét, Szlavjanszkot. Szlavjanszk, valamint a vele nagyjából összeépült Kramatorszk elvesztése a gyarkorlatban Donyeck megye elvesztését is jelentené. A NAÜ tűzszünetet eszközölt ki a Zaporizzsjai atomerőmű környékén, hogy megkezdődhessenek Európa legnagyobb működő atomerőművének javítási munkálatai. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan

A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan

A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
At least 21 killed in Spain after crash involving high-speed trains

At least 21 killed in Spain after crash involving high-speed trains

The incident happened near the town of Adamuz, close to the city of Cordoba.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 19. 04:20
Rövidpályás gyorskorcsolya Eb: a magyarok ötödik helyen zártak az éremtáblázaton
2026. január 19. 04:00
Mesebeli összeget fizettek a britek Tóth Alexért
×
×
×
×