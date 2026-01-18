Választani kell a magyar-szerb és a magyar-olasz között – sport a tévében

M4 Sport
13.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, Európa-bajnokság, Tilburg
18.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Montenegró-Hollandia
20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Magyarország-Olaszország
M4 Sport+
13.30: Terepkerékpár, világkupa, Benidorm, női verseny
15.00: Terepkerékpár, világkupa, Benidorm, férfi verseny
16.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Franciaország-Spanyolország
17.00: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, gála
18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Lengyelország-Izland
20.30: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Szerbia-Magyarország
Sport 1
13.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, CSM Bucuresti-Krim Ljubljana
15.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Ferencváros-Podravka Koprivnica
17.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Chambray-Nyköbing
Sport 2
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Alanyaspor-Fenerbahce
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória Guimares-FC Porto
Eurosport
14.00 és 19.45: Sznúker, London Masters, döntő
Eurosport 2
10.00, 13.15: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, műlesiklás
11.15: Alpesisí, világkupa, Tarvisio, nők, szuperóriás-műlesiklás
12.30: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, nők, üldözőverseny
14.00: Szánkó, világkupa, Oberhof, nők, páros, 2. futam
14.30: Északi összetett, világkupa, Oberhof, nők, Gundersen
14.55: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, férfiak, üldözőverseny
15.45: Északi összetett, világkupa, Oberhof, férfiak, Gundersen
Spiler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Newcastle United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Everton
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Valencia
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Alavés
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Rayo Vallecano
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-FC Barcelona
Arena 4
13:30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Hannover
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Union Berlin
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Freiburg
21.00: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, New England Patriots-Houston Texans
Match 4
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Genoa
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Fiorentina
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-AS Roma
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Lecce