2026. január 18. vasárnap Piroska
Manhercz Krisztián a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornáján, a B csoportban játszott Magyarország - Szerbia mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 5-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Választani kell a magyar-szerb és a magyar-olasz között – sport a tévében

Infostart / MTI

Mobil segítségével persze mindkettő nézhető. A férfi kézilabda-Eb még csak most kezdődött, a vízilabda-Eb viszont éles szakaszánál jár, jó pozícióból indulunk a középdöntőben, ráadásul Szerbia az ellenfél.

M4 Sport

13.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, Európa-bajnokság, Tilburg

18.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Montenegró-Hollandia

20.30: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Magyarország-Olaszország

M4 Sport+

13.30: Terepkerékpár, világkupa, Benidorm, női verseny

15.00: Terepkerékpár, világkupa, Benidorm, férfi verseny

16.00: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Franciaország-Spanyolország

17.00: Műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság, Sheffield, gála

18.00: Kézilabda, férfi Európa-bajnokság, Kristianstad, csoportkör, Lengyelország-Izland

20.30: Vízilabda, férfi Európa-bajnokság, Belgrád, középdöntő, Szerbia-Magyarország

Sport 1

13.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, CSM Bucuresti-Krim Ljubljana

15.45: Kézilabda, Bajnokok Ligája, nők, csoportkör, Ferencváros-Podravka Koprivnica

17.45: Kézilabda, Európa-liga, nők, csoportkör, Chambray-Nyköbing

Sport 2

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Alanyaspor-Fenerbahce

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Vitória Guimares-FC Porto

Eurosport

14.00 és 19.45: Sznúker, London Masters, döntő

Eurosport 2

10.00, 13.15: Alpesisí, világkupa, Wengen, férfiak, műlesiklás

11.15: Alpesisí, világkupa, Tarvisio, nők, szuperóriás-műlesiklás

12.30: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, nők, üldözőverseny

14.00: Szánkó, világkupa, Oberhof, nők, páros, 2. futam

14.30: Északi összetett, világkupa, Oberhof, nők, Gundersen

14.55: Sílövészet, világkupa, Ruhpolding, férfiak, üldözőverseny

15.45: Északi összetett, világkupa, Oberhof, férfiak, Gundersen

Spiler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Wolverhampton Wanderers-Newcastle United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Aston Villa-Everton

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Valencia

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Alavés

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Celta Vigo-Rayo Vallecano

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-FC Barcelona

Arena 4

13:30: Labdarúgás, német másodosztály, Kaiserslautern-Hannover

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-Union Berlin

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Augsburg-Freiburg

21.00: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, New England Patriots-Houston Texans

Match 4

12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Genoa

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Bologna-Fiorentina

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-AS Roma

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Lecce

Aréna - Podcastok
