Nyitókép: Unsplash.com

Három magyar klub a legjobbak között – íme, a 2025-ös világrangsor

Infostart / MTI

A Paris Saint-Germain lett 2025 legjobb klubcsapata az IFFHS-nél, amelynek 704 gárdát rangsoroló listáján legjobb magyar együttesként 39. az FTC.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet frissen nyilvánosságra hozott lajstromának élén 31 évvel első ilyen sikere után végzett a PSG, amely tavaly a Bajnokok Ligája megnyerése mellett az összes fontos francia trófeát megkaparintotta.

A világrangsorban a második a Real Madrid, míg a harmadik helyen osztozott a Chelsea és az Internazionale. Az élcsoport tagja még a Bayern München megőrizve 2024-es ötödik pozícióját, mögötte zárt a brazil Flamengo, hetedik lett az FC Barcelona, nyolcadik az Arsenal, míg a kilencedik helyet holtversenyben egy másik brazil gárda, a Palmeiras, illetve a Borussia Dortmund érdemelte ki.

Legjobb magyar klubcsapatként a Ferencváros – 13 helyet javítva – a 39., rajta kívül még két magyar alakulat fért rá az IFFHS listájára: a Paksi FC a 352. (2024-ben a 403. volt), a Győri ETO pedig – még nagyobbat előrelépve – a 375. (438.).

A válogatott magyar játékosokat felvonultató külföldi együttesek közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos Liverpoolja a 21., a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a 30., Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Leipzig pedig a 99.

A 2025-ös klub-világranglista az IFFHS-nél (zárójelben a 2024-es helyezés):

1. (1.) Paris Saint-Germain 613 pont

2. (2.) Real Madrid 471

3. (3.) Chelsea FC és

(4.) Internazionale 447-447

5. (5.) Bayern München 440

6. (8.) CR Flamengo 424

7. (6.) FC Barcelona 419

8. (7.) Arsenal FC 407

9. (9.) SE Palmeiras és

(10.) Borussia Dortmund 384-384

...21. (21.) Liverpool FC 270

...30. (27.) Galatasaray 242

...39. (52.) Ferencváros 219

...99. (94.) RB Leipzig 155

...352. (403.) Paksi FC 70

...375. (438.) Győri ETO 68

