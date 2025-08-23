ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat
A bronzérmes Csikós Zsóka a kajak-kenu világbajnokság női kajak egyes 500 méteres számának döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Kajak-kenu vb: éremeső hullott a magyarokra - képek

Infostart / MTI

A várakozásoknak megfelelően, kitűnően szerepelt a magyar kajak-kenu válogatott a milánói világbajnokságon.

Kopasz Bálint parádés versenyzéssel megnyerte a kajak egyesek 1000 méteres versenyét a milánói világbajnokságon. A szombat délutáni döntőkben további három érmet szereztek a magyarok: nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

A program során hat plusz egy magyar egység volt érdekelt, az épek fináléi mellett Varga Katalin a para versenyek KL2-es kategóriájában szállt vízre.

Milánó, 2025. augusztus 23. Opavszky Réka a kajak-kenu világbajnokság női kenu egyes 500 méteres számának döntőjében Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Opavszky Réka a kajak-kenu világbajnokság női kenu egyes 500 méteres számának döntőjében Milánóban. MTI/Czeglédi Zsolt

Elsőként, C-1 500 méteren Opavszky Réka állt be a rajtgépbe, aki éppen szombaton ünnepli a 22. születésnapját. Az Újpest friss Európa-bajnoki ezüstérmes kenusa a középfutam után az MTI-nek azt mondta, esélyesnek érzi magát az éremszerzésre, de ez végül nem jött össze. A címvédő ukrán Ludmila Luzan kilőtt a rajtból és előnyét végig megőrizve diadalmaskodott, mögötte a kanadai Katie Vincent és a spanyol Maria Corbera ért be a második és harmadik helyen. Opavszky végig a középmezőnyben lapátolt és végül a negyedik helyet szerezte meg.

Ezután három olyan szám fináléja következett, amely szerepel az ötkarikás játékok programjában.

Az Eb-n három aranyérmet szerző Csikós Zsóka pénteken ott folytatta Milánóban, ahol Racicében abbahagyta, nagyot versenyezve megnyerte az 1000 méter döntőjét. Ezúttal az olimpiai egyes számban, 500-on szállt vízre, amelyben az Eb-2. lengyel Anna Pulawska, az Eb-3. szerb Milica Novakovic mellett ott volt a pénteken, 1000 méteren harmadik új-zélandi Aimee Fisher is, aki 2021-ben megnyerte ezt a számot. A legjobban azonban nem ők, hanem az ausztrál Natalia Drobot kezdett, Csikós pedig nem kapta el jól a rajtot. Féltávnál Drobot vezetett, mögötte Pulawska haladt, aki aztán a táv második felében beérte ellenfelét és átvette a vezetést. A 24 éves szolnoki kajakos, aki pályafutása során először szerepel felnőtt vb-n, fokozatos zárkózott fel, egyre közelített az élen haladókhoz, de utolérni már nem tudta őket, így ezúttal meg kellett elégednie a harmadik hellyel.

Milánó, 2025. augusztus 23. Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának döntőjében Milánóban 2025. augusztus 23-án. A magyar versenyző bronzérmes lett. MTI/Czeglédi Zsolt
Adolf Balázs a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu egyes 1000 méteres számának döntőjében Milánóban. A magyar versenyző bronzérmes lett. MTI/Czeglédi Zsolt

A férfi kenu egyesek 1000 méteres versenyében Adolf Balázs egy harmadik hellyel kezdett, majd a középfutamát fantasztikus hajrával megnyerte. A célja az volt, hogy a júniusi kontinensviadalon elért hetedik helyét túlszárnyalja, s ez sikerült neki, nem is kevéssel. Visszafogottan rajtolt, olyannyira, hogy 500 méternél utolsóként haladt át, de aztán a verseny második felében alaposan rákapcsolt. Az élen az olimpiai bajnok és címvédő cseh Martin Fuksa befoghatatlannak bizonyult, mögötte a görög Sztefanosz Dimopulosz lett a második, a Ferencváros négyszeres világbajnoka pedig egy újabb parádés hajrával sorra hagyta le riválisait és végül harmadikként ért a célba, megismételve ezzel 2021-es, koppenhágai teljesítményét.

Milánó, 2025. augusztus 23. A győztes Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
A győztes Kopasz Bálint a kajak-kenu világbajnokság férfi kajak egyes 1000 méteres számának döntője után Milánóban. MTI/Czeglédi Zsolt

Férfi K-1 1000 méteren az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint hasonlóan mesteri pályát produkált, de számára ez újabb világbajnoki címet hozott. A döntőt - szokás szerint - a címvédő portugál Fernando Pimenta kezdte a legjobban, a Patent Győr 28 éves klasszisa pedig sokáig a párosban ötkarikás bajnok ausztrál Thomas Greennel vívott nagy csatát a második-harmadik helyen. Kopasz még 750 méternél is csak a harmadik helyen lapátolt, de aztán újabb sebességi fokozatba kapcsolt és elment Green és az elfáradó Pimenta mellett, a célba pedig 18 századmásodperces előnnyel ő érkezett elsőként. Ezzel 2019 és 2022 után pályafutása harmadik vb-címét nyerte a királyszámban, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka. Az olimpiai bajnok cseh Josef Dostal - aki tavaly, Párizsban megelőzte a magyarokat - ezúttal negyedikként zárt.

Milánó, 2025. augusztus 23. Kiss Ágnes (b) és Nagy Bianka a kajak-kenu világbajnokság a női kenu kettesek 200 méteres versenyének döntőjében Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Kiss Ágnes (b) és Nagy Bianka a kajak-kenu világbajnokság a női kenu kettesek 200 méteres versenyének döntőjében Milánóban. MTI/Czeglédi Zsolt

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenupárosnak egy nappal korábban, 500 méteren nem sikerült dobogóra állnia, ötödik lett, ezúttal 200-on adódott lehetőség a javításra. A júniusi kontinensviadalon két bronzérmet szerző szegedi egység azonban most sem tudott harcban lenni az érmekért, végig a mezőny középső részén haladt és a célba ötödikként érkezett. A győzelem a Luzan vezette ukránoké lett.

Milánó, 2025. augusztus 23. Az aranyérmes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyesek 500 méteres versenyének döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Az aranyérmes Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel (j-b) a kajak-kenu világbajnokság férfi kenu négyesek 500 méteres versenyének döntője után Milánóban. MTI/Czeglédi Zsolt

A nap utolsó döntője a férfi kenu négyesek 500 méteres éremcsatája volt, a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar kvartett előfutam-győzelemmel a háta mögött készült a rajtra. Az egységről ifjabb Foltán László szövetségi kapitány a vb előtt úgy nyilatkozott, bármire képes lehet, és ezt a fináléban bizonyította is. Már a rajtból is remekül jött ki, aztán az élre állt, és a táv második felében fokozatosan növelve az előnyét fölényes győzelmet aratott. Ebben a számban - amelyet az előző évtizedben sokáig nem rendeztek meg - a 2007-es duisburgi vb hozta a mindeddig utolsó magyar érmet, az is arany volt.

Milánó, 2025. augusztus 23. Az ezüstérmes Varga Katalin a para kajak-kenu világbajnokság női KL1 200 méteres kategóriájának döntője után Milánóban 2025. augusztus 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Az ezüstérmes Varga Katalin a para kajak-kenu világbajnokság női KL1 200 méteres kategóriájának döntője után Milánóban. MTI/Czeglédi Zsolt

A délután egyetlen para döntőjében a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin - aki a tavalyi, párizsi játékok után most tért vissza a versenyzéshez - a második helyet szerezte meg a nagy fölénnyel diadalmaskodó brit Charlotte Henshaw mögött.

A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik.

Címképünkön a bronzérmes Csikós Zsóka

