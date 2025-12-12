ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
A tizenötödik alkalommal megrendezett jótékonysági Mikulás Kocogás résztvevői a belvárosi Deák Ferenc téren 2018. december 9-én.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Vasárnap fürdőruhás kocogó mikulások lepik el Budapest belvárosát

InfoRádió

Vasárnap délután két órakor indul a kocogás a Gozsdu Udvarból. Idén a magyar gyermek onkológia hiánycikkeire gyűjtenek, a sztetoszkópra és az infúziós pumpára – számolt be az Inforádiónak a Mikulás Kocogás főszervezője, Méhes Krisztián.

A Mikulás kocogást 22. éve rendezik meg Budapest belvárosában decemberben.

„Az esemény lényege, hogy figyelemfelkeltési céllal fürdőruhában kocogjuk be jellemzően a Gozsdu-udvarból indulva a Váci utcát, Vörösmarty teret, és hozunk sok mosolyt, meg kattogó fényképezőgépet a turisták közé” – mondta a Mikulás Kocogás főszervezője, Méhes Krisztián, hozzátéve: a kocogás eredeti ötlete külföldről származik, itt 2004-ben honosította meg.

Minden évben egy alapítványt támogatnak. Idén a gyermekgyógyítókat választották, akik az ország négy gyermekonkológiai intézetét fogják össze, és nekik próbálnak mindenféle eszközökkel segíteni. A konkrét cél az idén az, ahogy a gyermekgyógyítók jelezték, hogy nincsen elég sztetoszkópjuk, illetve az infúziós pumpák is hiánycikkek, amivel a kemoterápiás és egyéb kezeléseknél a gépek adagolják a szereket. A jótékony futás erre próbál minél több támogatót szerezni.

A kocogás maga a támogatás egyik módja:

déltől kezdődően gyülekezünk, és délután 2-kor indul a kocogás már fürdőruhára „öltözve”. Itt van nevezési díj, 5000 forint a felnőtteknek, 3000 a gyerekeknek, a családi pedig 8000 forint.

De szívesen látnak támogató cégeket vagy magánembereket is, jellemzően a weblapon keresztül,

e-mailek útján megszervezva. A cím a www.mikulaskocogas.hu, és itt lehet regisztrálni is a kocogásra. Egy sztetoszkóp ára 60-70 ezer forint, egy-egy infúziós pumpa pedig 6-700 ezer forint, és jellemzően egy beteg gyermekhez kell 5-6 ilyen pumpa egyszerre.

„Maga az esemény abban különbözik minden futóversenytől, hogy egy csoportban megyünk végig a belvároson, megállunk, a kereszteződésekben karácsonyi dalokat énekelünk, fekvőtámaszozunk, meg mindenféléket csinálunk, ami mókás. És utána pedig a Széchenyi fürdőben szoktunk fölmelegedni, ahol szintén kiállunk a karzatra énekelni, és ezzel boldogítjuk a melegedő turistákat is. Úgyhogy ez a legvidámabb eseménye az évadnak. Szívesen várunk mindenkit” – mondta a Mikulás Kocogás főszervezője, Méhes Krisztián az InfoRádióban.

budapest

jótékonyság

mikulásfutás

