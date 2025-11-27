ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
Nyitókép: Pixabay

Egy napon hunyt el a híres magyar sportoló és felesége

Infostart

Megrázó üzenetet tett közzé a Magyar Triatlon Szövetség.

„Mély fájdalommal értesültünk arról, hogy elhunyt Dr. Póka László, egykori triatlonos, öttusázó, orvos, és a sportág elkötelezett barátja, valamint szeretett felesége, Dr. Póka Lászlóné” – tette közzé Facebook-oldalán a Magyar Triatlon Szövetség, amelynek nevében Kindl Gábor, a Szövetség elnöke, régi barátjuk búcsúzott a házaspártól. Mint írja, „szeretett feleségeddel együtt, egy napon távoztatok, akit súlyos betegsége során évekig ápoltál a rád jellemző lelkiismeretességgel”.

A házaspár búcsúztatója december 12-én lesz a Farkasréti Temetőben.

