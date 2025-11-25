ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.64
usd:
332.16
bux:
107705.75
2025. november 25. kedd Katalin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Gulyásné Sinka Erika

Infostart

Életének 74. évében elhunyt Gulyásné Sinka Erika, a magyar szinkronkorcsolyázás évtizedeken át tartó fejlődésének kulcsszereplője – adta hírül a korcsolyázó közösség. Gulyásné Sinka Erika huszonöt éven keresztül irányította elnökként a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klubot, elévülhetetlen érdemeket szerezve a sportág hazai eredményeiben.

A szakember lánya, Kendelényi-Gulyás Erika révén került a korcsolyasporthoz, majd 1995-től a miskolci klub elnöki tisztségét elfoglalva vált a sportág meghatározó szereplőjévé. Kitartásának, elszántságának és szakmai elhivatottságának köszönhetően a miskolci együttes és a hazai szinkronkorcsolya jelentős fejlődésen ment keresztül.

Nevéhez fűződik többek között a Team Passion megalapítása és eredményes útja, melynek során olyan szakemberekkel működött együtt, mint a többszörös világbajnok edző, Dohány Andrea.

Gulyásné Sinka Erika szakértelmével és elhivatottságával 2014 és 2022 között a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségi tagjaként is aktívan támogatta a hazai korcsolyasport mindennapjait. Hosszú és eredményes munkáját követően 2020 nyarán köszönt el a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub elnöki tisztségétől.

A szövetség oldalán olvasható közlemény szerint bár az elmúlt években betegséggel küzdött, távozása váratlanul érte családját, sporttársait és a teljes korcsolyasport-közösséget. Emlékét tisztelettel őrzi a magyar korcsolyasport.

Kezdőlap    Sport    Elhunyt Gulyásné Sinka Erika

gyász

miskolc

korcsolyázás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.25. kedd, 18:00
Kollár László Péter
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke

A Karib-térségbe utazott az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke hétfőn, miközben az amerikai haditengerészet jelentős erőkkel van jelen Venezuela partjainak közelében a nyomásgyakorlás jegyében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva dolog került ki az AI-ról: vajon veszélyben vannak miatta a magyarok munkahelyei?

Durva dolog került ki az AI-ról: vajon veszélyben vannak miatta a magyarok munkahelyei?

Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

Updated peace plan could be a deal Ukraine will take - eventually

The proposed plan is said to have been significantly changed since Sunday - but key sticking points are likely to remain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 21:58
Csodálatos estéje lehetett Szijjártó Péternek
2025. november 24. 20:12
Tállai András fia is ért a magyar focihoz
×
×
×
×