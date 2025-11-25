Elhunyt Gulyásné Sinka Erika

A szakember lánya, Kendelényi-Gulyás Erika révén került a korcsolyasporthoz, majd 1995-től a miskolci klub elnöki tisztségét elfoglalva vált a sportág meghatározó szereplőjévé. Kitartásának, elszántságának és szakmai elhivatottságának köszönhetően a miskolci együttes és a hazai szinkronkorcsolya jelentős fejlődésen ment keresztül.

Nevéhez fűződik többek között a Team Passion megalapítása és eredményes útja, melynek során olyan szakemberekkel működött együtt, mint a többszörös világbajnok edző, Dohány Andrea.

Gulyásné Sinka Erika szakértelmével és elhivatottságával 2014 és 2022 között a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnökségi tagjaként is aktívan támogatta a hazai korcsolyasport mindennapjait. Hosszú és eredményes munkáját követően 2020 nyarán köszönt el a Miskolci Jégvirág Korcsolya Klub elnöki tisztségétől.

A szövetség oldalán olvasható közlemény szerint bár az elmúlt években betegséggel küzdött, távozása váratlanul érte családját, sporttársait és a teljes korcsolyasport-közösséget. Emlékét tisztelettel őrzi a magyar korcsolyasport.