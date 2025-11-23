ARÉNA - PODCASTOK
Esti látkép Balatonföldvár strandjáról.
Nyitókép: Pexels

Megrohanták a Balatont a hétvégén, sikeres volt a fagyos szezonzáró

Infostart

Több mint ötezren vettek részt a hétvégén a 22. Balaton Maratonon és Félmaratonon.

Az idei viadal újdonságaként a verseny két helyszínen zajlott, így a sportolók a déli part több pontját is felfedezhették. Szombaton Siófok, vasárnap Fonyód volt a központ – tájékoztatott a szervező Budapest Sportiroda (BSI).

„A 22. Balaton Maraton és Félmaratonnal nemcsak a saját évadunkat zártuk, hanem szerettünk volna egy utolsó, nagy lendületet adni a balatoni ősznek is. Örömmel látjuk, hogy több mint 5000 ember gondolta úgy: a novemberi Balaton is tökéletes helyszín a mozgásra. Ez a létszám nemcsak sportsiker, hanem egyértelmű jele annak, hogy a rendezvényeknek komoly turisztikai vonzereje van a holtszezonban is” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője. A BSI ezzel az eseménnyel elbúcsúztatta az őszi futószezont a régióban, az évet a jubileumi 10. Penny Mikulásfutás zárja majd december 7-én, Budapesten.

A Balatonon viszont kezdődik a télies szezon, nyitnak a part menti korcsolyapályák.

