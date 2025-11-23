Hármat kapott otthon a Fradi, Kubatov Gábor is megszólalt

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket.
„Hármat kapni itthon… Ez nem volt a mi napunk!” – így reagált Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke a mérkőzés után. A korábbi tizenhárom Ferencvárosban lejátszott NB I-es mérkőzés közül a budapestiek tizenkettőt megnyertek, a Nyíregyházának szombatig csak egy gól nélküli döntetlenje volt idegenben a Fradi ellen még 2010-ben.
A zöld-fehérek harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki.
A Kazincbarcikát házigazdaként legyőző Debrecen a tabella élére állt a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombati játéknapján.
A címvédő Ferencváros jelenleg a harmadik.
KezdőlapSportHármat kapott otthon a Fradi, Kubatov Gábor is megszólalt
Vasárnap kelet felé elhagyja az országot az első idei komoly havazást hozó front. Egyre nagyobb területek felett szakadnak fel a felhők, és gyenge havazás már csak az ország északkeleti részein várható.
Az európai versenyképességi vitában évek óta reflexszerűen Brüsszel kapja a kritikát a túlburjánzó szabályokért. Csakhogy a friss nemzetközi kutatások mást mutatnak: a gazdasági növekedést nem elsősorban az uniós előírások fékezik, hanem az, ahogyan a tagállamok ezeket a saját jogrendjükbe átültetik. A kormányok sok esetben a szükséges minimum fölé mennek, új terheket, párhuzamos engedélyezést és extra jelentési kötelezettségeket építve be – és ezzel éppen ők szabdalják szét az egységes piacot. Az IMF szerint a tagállami túlszabályozás következményei már olyanok, mintha az EU országai egymásra 44–110 százalékos rejtett vámot vetnének ki. Ez pedig nemcsak torzítja a versenyt, hanem közvetlenül visszafogja a növekedést is.