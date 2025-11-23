ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 23. vasárnap
Kubatov Gábor, az FTC elnöke az FTC legendás labdarúgójáról, Fenyvesi Mátéról elnevezett díj alapítása alkalmából rendezett ünnepségen a Groupama Arénában 2023. szeptember 19-én. Az elismerést minden évben a klub olyan U15-ös korosztályú játékosa kaphatja meg, aki a Ferencváros 76-szoros válogatott balszélsője szellemiségének megfelelően teljesít.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Hármat kapott otthon a Fradi, Kubatov Gábor is megszólalt

Infostart / MTI

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket.

„Hármat kapni itthon… Ez nem volt a mi napunk!” – így reagált Facebook-oldalán Kubatov Gábor, az FTC elnöke a mérkőzés után. A korábbi tizenhárom Ferencvárosban lejátszott NB I-es mérkőzés közül a budapestiek tizenkettőt megnyertek, a Nyíregyházának szombatig csak egy gól nélküli döntetlenje volt idegenben a Fradi ellen még 2010-ben.

A zöld-fehérek harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki.

A Kazincbarcikát házigazdaként legyőző Debrecen a tabella élére állt a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombati játéknapján.

A címvédő Ferencváros jelenleg a harmadik.

