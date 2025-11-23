„Mindenkit lecserélhettem volna” – a Fradi edzője fenyegetően nyilatkozott a hazai kudarc után

„Az elsőtől az utolsó percig elfogadhatatlan volt a mai teljesítményünk, a legrosszabb játékot nyújtotta a csapat, amióta itt vagyok. Mindenkit lecserélhettem volna, elfogadhatatlan volt a játékunk” – nyilatkozta az FTC ír vezetőedzője az M4 Sportnak, miután a Nyíregyháza történetében először győzte le az Üllői úton a Ferencvárost vasárnap este, mégpedig simán, 3-1-re.

„Nem szeretek veszíteni, de meg tudok birkózni a vereséggel. A csapatomtól mindig a futball legalapvetőbb elemeit várom el: a kemény munkát, sok futást, intenzív játékot és hogy akarják a győzelmet. Ezek a futball alapjai, de ebből semmit nem mutattunk ma este” – folytatta.

„Össze kell kapniuk magukat csütörtökig” – utalt csapata következő mérkőzésére, amikor a Fenerbahce vendégeként lépnek pályára az Európa-ligában.

„Elmondtam a játékosaimnak,

nem elfogadható, ha csak a legerősebb ellenfelek ellen teszik oda magukat. Most edzőként döntést kell hoznom: csak azokat fogom pályára küldeni, akik tényleg küzdeni akarnak ezért a mezért.”

A Ferencváros a 2025/26-os szezonban 7 hazai bajnoki mérkőzéséből csak kettőt nyert meg és hármat elveszített.

Erre reagálva Keane azt mondta: „idegenben nincsenek problémáink, hazai pályán egyszerűen kevés, amit nyújtunk. A riválisainknak ez a legkeményebb mérkőzésük kellene legyen, de a játékosaim inkább megkönnyítik az ellenfelek dolgát”.

„Ne aggódjanak, biztosíthatok mindenkit: ez meg fog változni.”