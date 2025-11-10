Dárdai-csapat: megint jön a megmentő

A Dárdai Bencét és Mándity Márkót foglalkoztató klub bejelentése szerint a szakember helyét ideiglenesen az U19-es csapat eddigi trénere, Daniel Bauer veszi át.

A negyvenéves holland szakember júliusban ült le a Wolfsburg kispadjára, ahol mindössze 12 mérkőzés jutott neki, három győzelem és két döntetlen mellett hét vereséget szenvedett a csapata.

A Wolfsburg tíz fordulót követően a 14. helyen áll a Bundesligában úgy, hogy hazai környezetben még nem nyert mérkőzést.

Daniel Bauer az előző idény végén már "beugrott" vezetőedzőként, az utolsó két fordulóban négy pontot szerzett a csapattal.