Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszél a Videoton Holdint Zrt. napelemparkjának sajtóbejárása előtt tartott tájékoztatón a cégcsoport székhelyén, Székesfehérváron 2019. augusztus 6-án. A naperőművet kísérleti jelleggel, mintegy kétszázmillió forintból létesítette a Videoton székesfehérvári ipari parkjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kétfordulós pályázatot írtak ki a Videotonra

Infostart / MTI

Székesfehérvár önkormányzata csütörtökön közzétette a pályázati felhívást a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére.

A témában tartott sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester (Fidesz) elmondta: a pályázat feltételeit úgy igyekeztek kialakítani, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. A pályázat kétfordulós, és azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön - tette hozzá.

A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót a felnőtt, profi csapatra, az utánpótlás-nevelésre, a szurkolókkal való kapcsolatra, névre, címerre, illetve a Sóstói Stadionra és a hozzátartozó infrastruktúrára vonatkozóan. Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.

Cser-Palkovics András jelezte, hogy a teljesen nyílt pályázat első körének beadási határideje december 10. 12 óra, a pályázatot magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. A tervek szerint a város közgyűlése januárban ki tudja írni a pályázat második körét a jelentkezők ismeretében, tavasszal pedig bejelenthetik, hogy ki az új tulajdonos, akivel folytatódik a klub története.

A polgármester megjegyezte, hogy komoly érdeklődést tapasztaltak magyar és nemzetközi befektetők részéről.

Június 13-án lett Székesfehérvár önkormányzata a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár tulajdonosa, néhány nappal azt követően, hogy a város közgyűlése kifejezte szándékát a Fehérvár FC Kft. átvételére.

Az előző bajnoki idény végén tett 1 forintos vételárjavaslatot Garancsi István, a gazdasági társaság addigi tulajdonosa az önkormányzatnak, ezt követően került sor a tulajdonosváltásra.

videoton

sport

székesfehérvár

eladás

