Örményország így válaszol Marco Rossinak

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Puskás Akadémia védője, Georgi Harutjunjan ismét meghívót kapott az örmény válogatottba, amely jövő csütörtökön a magyarokkal játszik Jerevánban világbajnoki selejtezőt.

Jegise Melikjan együttese három nappal később a portugálok ellen Portóban fejezi be a csoportszakaszt.

Az örményeknek az írek felett aratott második fordulós sikerüknek köszönhetően három pontjuk van, de ezzel is csak a negyedik helyen állnak az F csoportban. A portugálok vezetnek tíz ponttal, a magyarok eddig öt, az írek négy pontot szereztek.

A négyesből az első jut ki egyenes ágon a jövő évi világbajnokságra, a második pótselejtezőn harcolhatja ki a szereplést.

Az örmények kerete

kapusok: Henri Avagjan (Pjunyik), Ognjen Csancsarevics (Noah), Arszen Beglarjan (Alaskert)

védők: Kamo Hovhanniszjan (Ararat), Szergej Muradjan (Noah), Georgi Harutjunjan (Puskás Akadémia), Sztyopa Mkrcsjan (NK Osijek), Nair Tiknizjan (Crvena zvezda), Edgar Grigorjan (Ararat), Erik Pilojan (Urartu), Artyom Bandikjan (CSKA Moszkva)

középpályások: Eduard Szpercjan (Krasznodar), Karen Muradjan (Ararat), Ugochukwu Iwu (Rubin Kazany), Karen Nalbandjan (Alaskert), Narek Agaszarjan (Urartu)

támadók: Zsirajr Sagojan (Ararat), Vahan Bicsakcsjan (Legia Warszawa), Edgar Szevikjan (Akron), Artur Szerobjan (Ararat), Hrant Leon-Ranos (Borussia Mönchengladbach), Narek Grigorjan (Farul Constanta), Gor Manveljan (Noah), Arajik Elojan (Ararat)