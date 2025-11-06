ARÉNA - PODCASTOK
Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány az ír labdarúgó-válogatott edzésén Dublinban 2025. szeptember 5-én. A csapat a magyar válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezõjében szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Lássuk az írek vb-selejtezős keretét!

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államokban született Kevin O'Toole is bekerült a magyarok és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre készülő ír labdarúgó-válogatott keretébe.

A New York City FC hátvédje Dublinban született nagyapjának köszönhetően jogosult ír színekben játszani, és mivel az adminisztrációs folyamat a közelmúltban lezárult, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány máris élt a lehetőséggel, és behívta a keretbe, amit csütörtökön hirdetett ki.

A szeptemberi 23 fős keret tagjai közül hatan hiányoznak, helyettük viszont nyolcan kerültek be, vagyis ezúttal 25 játékossal kezdi a felkészülést a szakvezető.

Az írek egy hét múlva fogadják Portugáliát és jövő vasárnap lépnek pályára a Puskás Arénában. Portugáliának tíz, Magyarországnak öt, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van a selejtezőcsoportban.

Az ír válogatott kerete:

  • kapusok: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton)
    hátvédek: Séamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic FC), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Jimmy Dunne (Queens Park Rangers), Kevin O'Toole (New York City)
  • középpályások:Jack Taylor (Ipswich Town), Josh Cullen (Burnley), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Southampton), Conor Coventry (Charlton Athletic), Mark Sykes (Bristol City), Andrew Moran (Los Angeles FC)
  • támadók:Evan Ferguson (AS Roma), Adam Idah (Celtic FC), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Mikey Johnston (West Bromwich Albion), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town), Festy Ebosele (Basaksehir)

