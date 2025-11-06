Lássuk az írek vb-selejtezős keretét!

A New York City FC hátvédje Dublinban született nagyapjának köszönhetően jogosult ír színekben játszani, és mivel az adminisztrációs folyamat a közelmúltban lezárult, Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány máris élt a lehetőséggel, és behívta a keretbe, amit csütörtökön hirdetett ki.

A szeptemberi 23 fős keret tagjai közül hatan hiányoznak, helyettük viszont nyolcan kerültek be, vagyis ezúttal 25 játékossal kezdi a felkészülést a szakvezető.

Az írek egy hét múlva fogadják Portugáliát és jövő vasárnap lépnek pályára a Puskás Arénában. Portugáliának tíz, Magyarországnak öt, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van a selejtezőcsoportban.

Az ír válogatott kerete: