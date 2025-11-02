Labdarúgásban erős – sport a tévében

Huszonnyolcra emelkedett a Melissa hurrikán halálos áldozatainak száma Jamaicában, miközben a karibi térség több országában is súlyos pusztítást okozott a vihar. Andrew Holness jamaicai miniszterelnök szombaton kilenc újabb halálesetről számolt be, és jelezte, hogy további lehetséges áldozatokról szóló jelentéseket is vizsgálnak, így a szám még emelkedhet - tudósított a BBC.