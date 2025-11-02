ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 2. vasárnap Achilles
Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Labdarúgásban erős – sport a tévében

Infostart / MTI

A magyar, török, portugál, angol, spanyol, német és olasz rangadókon felül amerikaifutball, tenisz, terepkerékpár és műkorcsolya is szerepel a sportcsatornák vasárnap délutáni és esti élő kínálatában.

M4 Sport

15.30: Labdarúgás, NB I, Diósgyőri VTK-Újpest

18.00: Labdarúgás, NB I, Debreceni VSC-Zalaegerszeg

M4 Sport+

17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

Sport 1

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Esbjerg-Borussia Dortmund

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, Storhamar HE-Debrecen

21.30: Kosárlabda, NBA, alapszakasz, Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans

Sport 2

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Besiktas-Fenerbahce

21.15: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-SC Braga

Eurosport 1

14.30: Atlétika, New York Marathon

Eurosport 2

13.40: Terepkerékpár, X2O Lokeren, nők

14.55: Terepkerékpár, X2O Lokeren, férfiak

17.30: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, férfiak

19.40: Műkorcsolya, Grand Prix, Saskatoon, jégtánc

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Newcastle United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, Manchester City-Bournemouth

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Levante-Celta Vigo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-RCD Espanyol

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, FC Barcelona-Elche

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Betis-Mallorca

Arena 4

13.30: Labdarúgás, német másodosztály, Fortuna Düsseldorf-Kaiserslautern

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, 1. FC Köln-Hamburg

19.00: Amerikaifutball, NFL, Pittsburgh Steelers-Indianapolis Colts

22.15: Amerikaifutball, NFL, Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

Match 4

15.00: Tenisz, ATP-torna, Párizs, döntő

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-Bologna

21.00: Autósport, NASCAR Cup Series, 36. futam, Championship Race

labdarúgás

sportműsor

sport a tévében

