Váratlanul elhunyt Balla Lajos

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy csapatunk vezetőedzője, Balla Lajos váratlanul elhunyt. Személyében nemcsak kiváló szakembert, hanem szeretett kollégát és barátot veszítettünk. Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük” – írta a Dunaharaszti MTK.

A nevelőegyesület, a Tököl VSK, november 1-jén, 18 órai kezdettel csendes gyertyagyújtással emlékezik meg az edzőről a tököli sportcsarnoknál - írja a sportal.hu.

A Dunaharaszti MTK is bejelentette, hogy közös megemlékezést szervez Balla Lajos tiszteletére. A jövő vasárnapi, november 9-i bajnoki mérkőzés után, amelyen a Tököl csapatát fogadják, a szurkolókkal együtt emlékeznek meg vezetőedzőjükről.

A klub bejegyzése kiemelte: „A pályát elhagytad, de a szívünkben örökre játékban maradsz.”