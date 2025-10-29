Sportágtörténeti eseményt is hozott Márton Viviana vb-ezüstérme

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban szerzett ötkarikás aranyat – a döntőben a tunéziai Vafa Maszhunival találkozott és nagy csatában maradt alul. Ugyan mindkét menet döntetlennel zárult (7-7, 0-0), de a riválisnak több akciópontja volt, így ő diadalmaskodott.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az ellenfél szerezte meg a vezetést az első menetben, s bár három ponttal is vezetett, Márton Viviana fordítani tudott, így az utolsó egy percnek 6-3-as magyar előnnyel vágtak neki a felek. A menet végén Maszhuni nagyot rohamozott és sikerült egyenlítenie (7-7), amely az ő részsikerét eredményezte, mivel neki volt több akciópontja. A folytatásban az addiginál is nagyobb elánnal küzdöttek a felek, de a második menetben végül nem született pont, a hatalmas taktikai csata végén pedig a több, pontot nem érő akciót bevitt tunéziai tekvondósé lett a menet, így pedig a világbajnoki cím is.

Az UTE tekvondósa a 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót, a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot, majd a címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzinát verte, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Hszi-min Csent győzze le két menetben.

Ez a második magyar érem a vb-n, kedden Viviana ikertestvére, Luana a 67 kilósok között nyert, ezzel pályafutása második vb-aranyát szerezte.

A Márton-testvérek teljesítménye sportágtörténeti, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvondós is dobogóra állt ugyanazon a világbajnokságon.

„Nagyon boldogok vagyunk annak ellenére is, hogy ma »csak« ezüstérem jutott nekünk” – nyilatkozta az MTI-nek Márton Zsolt Krisztián, a hazai szövetség elnöke.

„Azt gondolom, igazi világszenzáció, hogy az ikrek egyike első, a másik második lett, ráadásul ugyanazon a vébén.

Büszkék vagyunk rájuk, s külön köszönet a felkészítő edzőknek, mert nagyszerű munkát végeztek a lányokkal. Azt is kiemelném, hogy mindenféle támogatást megkaptunk a sportállamtitkárság részéről, a felkészülés támogatásában oroszlánrészt vállalt az állam, de csodálatos versenyzők és fantasztikus edzők nélkül nyilván nem lehet ezeket az eredményeket elérni” – fogalmazott.