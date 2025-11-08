ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 8. szombat Zsombor
Márton Luana és Márton Viviana a kínai tekvondó-világbajnokságon nyert érmeikkel.
Nyitókép: Facebook/Márton Ikrek

Az olimpiai szereplést meghatározó, fontos döntést kell hozniuk a Márton ikreknek

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
Akár két aranyérmet is nyerhettek volna a Márton testvérek a kínai tekvondó-világbajnokságon – mondta az InfoRádióban a magyar válogatott vezetőedzője. Galambos Bence szerint a 67 kilogrammos Márton Luana egész nap nagyon fókuszáltan versenyezve lett a legjobb, míg olimpiai bajnok testvére, a 62 kilogrammban versenyző Márton Viviana csak kevesebb akciópontja miatt kapott ki a döntőben. A jövő nagy kérdése az lesz, kettejük közül ki melyik súlycsoportban célozza meg az olimpiát.

Márton Luana a nők 67 kilogrammos súlycsoportjában arany-, míg olimpiai bajnok ikertestvére, Márton Viviana a 62 kilogrammosok között ezüstérmet nyert a kínai Vuhsziban rendezett tekvondó-világbajnokságon. Márton Luana 2023 után másodszor szerzett vb-címet, míg Viviana először állhatott dobogóra vb-n. Ráadásul Márton Luanát választották a világbajnokság legértékesebb versenyzőjének, az összesítésben pedig a női mezőnyben Magyarország az előkelő harmadik helyen zárt, így a magyar csapat elégedetten térhetett haza Kínából.

A magyar válogatott vezetőedzője az InfoRádióban elmondta: sportágtörténeti sikert értek el a Márton ikrek, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvondós is dobogóra állhatott ugyanazon a világbajnokságon. Galambos Bence a világverseny előtt is bízott benne, hogy ez megtörténhet, mert szerinte már jóval a párizsi olimpia előtt látszódott, hogy a testvérpár sikerkorszakot nyithat. A magyar szövetség annak megfelelően alakította ki szakmai koncepcióját, hogy a befektetett munka a párizsi és a Los Angeles-i olimpián érjen be sikerekben, eredményekben.

A szakvezető úgy fogalmazott, a kínai vb-n szerzett két magyar érem történelmi siker, amivel alapvetően elégedett, de szerinte nem földtől elrugaszkodott kijelentés azt mondani, hogy „ebben lehetett volna akár több is”. Azt gondolja, az olimpiai bajnok Márton Vivianának is reális esélye volt a vb-címre, de vele kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy végigkövette testvére egész versenynapját, ott volt mellette, segített, amiben tudott, és ebben egy kicsit elfáradt, mielőtt ő lépett a szőnyegre. Márton Viviana tavaly, a párizsi olimpián a 67 kilogrammos súlycsoportban lett aranyérmes, a kínai vb-n viszont a 62 kilogrammosok között indult, de most sem maradt érem nélkül, ami komoly fegyvertény.

Galambos Bence szerint látszódott Márton Viviana szereplésén, hogy érzelmileg egy kicsit elfáradt, de nagyon szerette volna támogatni Luanát. Utóbbinak is volt egy komolyabb súlycsoportváltása, hiszen az előző, bakui világbajnokságon még az 57 kilogrammosok között lett világbajnok. Kínában két súlycsoporttal feljebb ért fel a csúcsra, ami azért óriási teljesítmény, mert mindkettő olimpiai súlycsoport. A szakvezető hozzátette:

Márton Luana egész nap nagyon fókuszáltan versenyezve lett a legjobb, míg Viviana csak kevesebb akciópontja miatt kapott ki a döntőben.

A válogatott vezetőedzője szerint nagyszerűen szerepelt a két magyar lány az elmúlt évek világversenyein, és több súlycsoportban is bizonyítottak, ami még inkább növeli a sikerek értékét. Még akkor is ha Márton Viviana a kínai vb-n nem olimpiai súlycsoportban versenyzett.

A jövő egyik nagy kérdése éppen az lesz, hogy a Márton ikrek közül ki melyik súlycsoportban célozza meg a 2028-as olimpiára való kijutást. A magyar szövetség ebben a kérdéskörben a testvérpár edzőire fog hagyatkozni, ők látják jól, hogy nekik melyik lenne a megfelelő döntés. Galambos Bence hangsúlyozta: a felkészítő edzők, Suvi Mikkonen és Jesus Ramal „nagyon jól menedzselik a lányokat, de egyelőre még ők is gondolkodnak, lépésről lépésre haladnak az úton, viszont számukra is teljesen egyértelmű, hogy valamelyik lánynak vagy feljebb, vagy lejjebb kell mennie egy súlycsoportot”. A legfőbb cél, hogy mindketten ott legyenek a Los Angeles-i olimpián, ahol az elmúlt időszak eredményeit látva nagy esélyesekként léphetnek majd szőnyegre.

A Galambos Bencével készült teljes interjút alább hallgathatják meg.

