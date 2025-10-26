ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.1
usd:
335.54
bux:
0
2025. október 26. vasárnap Dömötör
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kós Hubert olimpiai, valamint kétszeres világ- és Európa-bajnok úszó edz a BVSC Szõnyi úti uszodájában 2025. szeptember 9-én. Ezen a napon BVSC-Zugló sajtótájékoztatót tartott az uszodában.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt

Tovább ontja a világcsúcsokat a magyar olimpiai bajnok

Infostart / MTI

Kós Hubert 100 méteres hátúszásban világcsúcsot ért el a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásának szombati zárónapján.

A 22 éves olimpiai bajnok 48.16 másodperccel diadalmaskodott, ezzel az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak.

A magyar versenyzőn már a rajt után látszódott kirobbanó formája, a táv felénél több mint három tizeddel volt a világrekordon belül, a képzeletbeli vonal volt az egyetlen riválisa, de ez sem tudta a felvenni a versenyt.

Kós Hubert két nappal ezelőtt 200 méter háton is világcsúccsal nyert, a három állomásból álló vk-sorozat mindegyik helyszínén mindhárom hátúszó számot besöpörte, mint ahogyan az összetett győzelmet is, első magyar férfiként.

További eredmények

A vk-sorozat zárónapja még több világcsúcsot hozott: női 800 méter gyorson az ausztrál Lani Pallister 7:54.00 perces idővel diadalmaskodott, ezzel 3.42 másodpercet javított az amerikai legenda, Katie Ledecky 2022-es 7:57.42-es idején. Női 200 méter háton az ausztrál Kayle McKeown hat nappal ezelőtt Westmontban úszott 1:57.87-es idejéből tovább faragva 1:57.33-mal nyert. Férfi 200 méter mellen a holland Gaspar Corbeau elsőként került be két perc alá, 1:59.52-es ideje az orosz Kiril Prigoda 2018-as teljesítményét (2:00.16) múlta felül.

Női 100 méter gyorson Kate Douglass lett az első, aki 50 másodpercen belül ért célba: az amerikai klasszis 49.93 másodperc alatt teljesítette a távot, hat napja Westmontban még "csak" 50.19-es világrekordot úszott.

Férfi 400 méter vegyesen Zombori Gábor is érdekelt volt a fináléban, ahol 4:08.24 perccel hatodikként zárt.

Kezdőlap    Sport    Tovább ontja a világcsúcsokat a magyar olimpiai bajnok

úszás

világcsúcs

kós hubert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk

Elemzés: ha nem csökken a kibocsátás, még több hőhullám és aszályos időszak vár ránk
Ha nagy a szárazság, akkor nagy a tűzveszély is, de ez nem azt jelenti, hogy több a tűzeset – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató, aki a Másfélfok portál tanulmányának legfontosabb adatait ismertette a klímaváltozással és az aszályos időszakokkal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy a pesszimista forgatókönyv szerint 2050-re megduplázódhat, a század végére pedig akár az ötszörösére is nőhet az a ritka tűzgyakoriság, amely jelenleg csak 25 évente egyszer fordul elő.
 

Kovács Erik: Magyarország már most is a hulladékgazdálkodás élvonalában van Európában

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Amerikai-orosz háttértárgyalások zajlanak Ukrajnáról - igen magas szinten

Az előzetes tervek szerint Vlagyimir Putyin befektetési ügyekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges megbízottja Miamiban többek mellett Steve Witkoff-fal, Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottjával tárgyal.
 

Kilátogatott az ukrajnai frontra az orosz hadsereg parancsnoka

Újra Kijevben gyilkol az orosz hadsereg

Kijevben érte az orosz bombázás a német gazdasági minisztert

Ígéret: Olaszország nem lép hadba Ukrajnában, rakétákat sem ad

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború

Három éve várják, mégsem kényszeríti térdre az orosz gazdaságot a háború

Elérhette a mélypontot az orosz gazdaság, várhatóan sikerül elkerülni a recessziót – olvasható a Bécsi Nemzetközi Gazdaságkutató Intézet (WIIW) friss elemzésében. A szervezet szakértői szerint további nyugati szankciók nem várhatók Oroszországgal szemben, a jelenleg érvényben lévő büntetőintézkedések viszont hosszútávon éreztetik majd hatásukat. Az elemzők most úgy gondolják, hogy az elmúlt hetek békereményei csalókák lehetnek, 2027-ig sem fog lezárulni az ukrajnai háború.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek

Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek

A 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump oversees signing of 'historic' Thailand-Cambodia 'peace deal'

Trump oversees signing of 'historic' Thailand-Cambodia 'peace deal'

The US president is starting a high-stakes trip to Asia, the highlight of which is a meeting with Chinese President Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 26. 05:58
A csúszós pálya Norris "otthona"
2025. október 26. 00:01
Ki látott még ilyet - Kerkez gólja után lecserélték a bírót Szoboszlaiék mérkőzésén
×
×
×
×