Közel a visszatérés? – Sós Csabának új hírei vannak Milák Kristófról

Szerdától szombatig Debrecenben rendezik az úszók rövid pályás országos bajnokságát, amelynek nagy tétje lesz, hiszen az elért időeredmények is nagymértékben befolyásolják majd, hogy milyen összeállításban utazik a decemberi, lengyelországi Eb-re a magyar válogatott. Az amerikai egyetemeken tanuló magyar úszók nem indulnak a debreceni ob-n, a többi nagymenő azonban rajtkőre áll, köztük egy régen látott ismerős, a kétszeres vb-ezüstérmes Verrasztó Dávid is.

Sós Csaba szövetségi kapitány a Nemzeti Sporthíradóban elmondta: a szingapúri világbajnokságot kihagyó Milák Kristóf az edzője tájékoztatása szerint edzésbe állt.

„Nagy öröm lenne, ha visszatérne, mert akárki úszkálgatott világbajnokságon vagy bárhol, neki továbbra sincs párja”

– jegyezte meg a szakvezető.

A nyarat sérülés miatt kihagyó Késely Ajna is újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is ott lesz Debrecenben, de csak három számban versenyez. A már említett 37 éves Verrasztó Dávid pedig öt számban szerepel a rövid pályás ob-n.

A nyílt vízi úszókkal kapcsolatban Sós Csaba azt mondta, Veszprémben olyan csapat alakul, mint amilyen erős közegben Kós Hubert készül Amerikában. Rasovszky Kristóf a tőle megszokott profizmussal készül, míg Betlehem Dávid a szövetségi kapitány szerint „medencében, nyílt vízen, de még a holdon is jó lenne”.

Sós Csaba figyelmeztetett: a magyar úszók

a rajtnál és a fordulóknál lemaradásban vannak a nemzetközi elithez képest, ami rövid pályán különösen kiütközhet.

„A hétvégén lesz végleges az Eb-csapat, 20-25 főben gondolkozom. Nem turistákat akarunk vinni, hanem főszereplőket” – összegzett a szakvezető.

Sós Csaba visszatekintett a három állomásból álló októberi világkupa-sorozatra is. Az gondolja, hogy akik a vk-n részt vettek, azoknak a szereplés hatása hosszú távon számítani fog. Mint mondta, elsősorban nem az eredményesség miatt vitték őket, viszont komoly előny lehet, hogy ott más közegben úsztak. Külön kitért Fángli Henriettára is, aki szerinte hiányszakmában ért el nemzetközi szintet, de egyelőre még nem lehet megmondani, hova futhat ki a teljesítménye.

A vk-sorozatot kilenc aranyéremmel záró Kós Huberttel kapcsolatban pedig azt mondta a szövetségi kapitány, hogy kísérletezgetni is fog a decemberi rövid pályás Eb-n. Jövőre ugyanis a nagymedencés Európa-bajnokság lesz az év fő versenye, ezért biztos benne, hogy „próbálgatni fogja magát a klasszikus számai mellett, és nézegeti, milyen számok férnek még bele neki”.