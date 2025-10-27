61 millió forintot úszott össze Kós Hubert a hétvégén, de lehet, hogy semmit sem kap belőle

Kizárólag a győzelmek és a csúcsdöntések motiválták az elmúlt hetekben Kós Hubertet, aki nagy fölénnyel nyerte meg a világkupa összetett versenyét: a három állomáson kilencből kilenc hátúszószámban diadalmaskodott, továbbá megdöntötte a 200 és a 100 hát világrekordját.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok klasszis a hazai sportági szövetség honlapjának hozzátette: ezután következik a neheze.

„Eddig tartott a pihi, megyünk vissza a levesbe, érkezik a terror. Most még négy napig itt edzünk, aztán irány a magaslat, három hét brutál hajtás”

– mondta texasi egyeteme campusára visszatérve.

A rövidpályás vk-sorozatot három észak-amerikai helyszínen, Carmelben, Westmontban és Torontóban bonyolították le.

„Nem is tudom, melyik volt a legjobb része, a kilenc per kilenc, vagy a rekordok... Egyedül ötven háton nem tudtam megúszni az országos csúcsot, ami azért bosszant kicsit, de az összes többiben sikerült. Még száz vegyesen is” – értékelte saját teljesítményét.

„A hazaúton gondolkodtam el azon, igazából hol voltam három éve és hol tartok most... Akkor jöttem ki, és szintén Amerikában rendezték a világkupát. Kétszáz háton bejutottam a döntőbe, de

úgy vertek le öt másodperccel, hogy csak néztem. Most meg nyerem az összetettet és úszok két világcsúcsot.

Igazából itt jön ki Amerika, hogy mekkora hangsúlyt kap a víz alatti delfinezés és a fordulók. Látszik, mennyire fontos része ez az úszásnak, és mennyit segített nekem az évek során, ezen a versenyen meg különösen” – fejtette ki.

Beszélt a világcsúcsokról is, és megjegyezte, hogy „ez még mindig csak rövidpálya”.

„Ötvenesben világcsúcsot úszni, na, az a top. Persze, ettől még iszonyú jó érzés” – tette hozzá.

Kós Hubert számára ez a sorozat kizárólag az úszás élvezetéről szólt. „Olimpián, világbajnokságon nem lehet ennyire felszabadultan versenyezni, mint egy világkupán. Imádtam ezt a három hetet, az úszás még sohasem esett ennyire jól, még sohasem éreztem magam ennyire könnyednek, ezért is jöhettek ezek az eredmények” – mondta.

Sikereivel 184 ezer dollár (61 millió forint) pénzdíjat úszott össze: az összetett elsőség 100 ezer dollárt jelent, az egyes állomások összegzésénél elért két első és egy második hely 34 ezret ér, a három korona (50, 100 és 200 háton mindhárom állomáson ő nyert) további 30 ezret, a két világrekord pedig 10-10 ezer dollárt. Egyelőre azonban ez a pénzdíj a nemzetközi szövetség kasszájában marad.

„Számomra a világkupa-szereplés kizárólag az úszásról szólt, arról, hogy lássam, hol tartok edzettségben, mennyit tudtam fejlődni rövidpályán” – szögezte le, hozzátéve: nem izgatta őt a pénzdíj. Noha tudja, hogy szép összeget keresett, emlékeztetett rá,

az egyetemi szabályok elég szigorúak abban a tekintetben, hogy mennyi pénzt kaphat a versenyzés után.

„Azaz most két dolog számít: az úszóteljesítmény és az, hogy mindenben kövessem az NCAA előírásait. Azt majd az összeférhetőséget vizsgáló complience-részleg megmondja, jogosult vagyok-e bármennyire a díjazásból, vagy sem. Ebben egyébként semmi újdonság nincs, hiszen 2022-ben is részt vettem a világkupán, és az akkor nyert, igaz, a mostanihoz képest jóval szerényebb pénzdíjam is bent maradt a WA kasszájában hasonló okokból” – idézte fel.

Hangsúlyozta: nem szeretne azzal komolyabb anyagi kockázatot vállalni, hogy esetleg elveszíti a texasi ösztöndíját, illetve kizárni sem akarja magát az egyetemi csapatból. „Hiszen a célunk az, hogy egymás után harmadszor is megnyerjük az NCAA-t, és erre szerintem minden esélyünk megvan. Úgy gondolom,

lesz még sok jó évem az úszásban az egyetem befejezését követően, indulhatok még sok versenyen és nyerhetek elég pénzdíjat.

Ez a sorozat, az itt szerzett tapasztalatok pedig tökéletesen szolgálták a felkészülésemet és azt, hogy még jobb versenyző lehessek.”

A 22 éves magyar versenyző a múlt héten Torontóban 200 m háton 1:45.12 perces eredménnyel diadalmaskodott, ezzel több mint fél másodperccel javította meg az ausztrál Mitchell Larkin tízéves, 1:45.63-as világrekordját, majd 100-on 48.16 másodperccel győzött, és az amerikai Coleman Stewart 2021 nyarán felállított 48.33-as rekordját adta át a múltnak.