2025. október 25. szombat Bianka, Blanka
Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke beszédet mond a Nemzeti Lőtér Hammerl László és Takács Károly olimpiai bajnokokról elnevezett két lőcsarnokának névadó ünnepségén 2019. szeptember 27-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Fontos európai pozícióban maradt Nagy György

Infostart / MTI

Újraválasztották az Európai Sportlövőszövetség (ESC) alelnökének Nagy Györgyöt a szervezet jereváni közgyűlésén.

A magyar szövetség (MSSZ) - amelynek Nagy György az elnöke - szombati tájékoztatása szerint az ESC elnöke az orosz-német kettős állampolgárságú Alexander Ratner maradt.

Az eseményen döntöttek a 2028-as olimpiai kvalifikációs 10 méteres Európa-bajnokság helyszínéről is, amelyet Győr nyert el, így 2004, 2016, 2018 és 2024 után immár ötödik alkalommal rendezheti meg a kontinensviadalt.

"Komoly versenyben nagy sikereket értünk el. Nagy Györgyöt a legtöbb szavazattal választották újra az ESC alelnökének, ami hatalmas sportdiplomáciai teljesítmény. A 2028-as Eb-pályázatunk pedig nagy fölénnyel előzte meg a spanyolt" - mondta Sinka László, a magyar szövetség főtitkára.

Hozzátette, az ESC vezetése átnyújtott egy elismerést az MSSZ-nek az elmúlt négy év remek Európa-bajnoki rendezéseiért, amiben a korosztályos kontinensviadalok is benne vannak.

