"Próbajátékra" hívták a kapust, megölték

A Rangadó beszámolója szerint megölték Cheikh Touré fiatal szenegáli labdarúgókapust Ghánában, miután marokkói szerződéssel kecsegtetve őt elcsábították "próbajátékra" magukat játékosmegfigyelőnek valló emberek.

Az utazás gyorsan nem várt fordulatot vett, a fiatalt ugyanis nem Marokkóba, hanem Ghánába vitték, majd váltságdíjat követeltek érte, amit senki nem fizetett ki, családjának sem volt módja erre.

Az emberrablók beváltották fenyegetésüket, és megölték a sportolót.

"A konzuli szolgálatok által lefolytatott kezdeti vizsgálatok arra utalnak, hogy Touré úr csalás és zsarolás áldozata lehetett" - közölte a szenegáli külügyminisztérium.