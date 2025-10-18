Ronaldo kétszer annyit keres, mint Messi – íme a számok a topfocisták bevételéről

Cristiano Ronaldo 2025 legjobban fizetett labdarúgója – írta legfrissebb összeállításában a Forbes amerikai üzleti magazin.

A szaúdi al-Nasszr portugál válogatott sztárjátékosa a kiadvány szerint az idén 280 millió dollárt fog keresni, amelyből 50 millió dollár a pályán kívüli bevételekből, alapvetően szponzori szerződésekből származik. Mögötte a második helyen Lionel Messi, az Inter Miamiban játszó argentin világklasszis áll 130 millió dollárral (60 millió dollár fizetés plusz 70 millió dollár egyéb bevétel), míg a harmadik Karim Benzema, a szaúd-arábiai al-Ittihad francia csatára 104 millió dolláros összkeresettel (100+4).

Íme a tízes lista, az első szám az összbevétel, a másik kettő pedig a megoszlása a fizetés és az egyéb bevételek között (millió dollár/év)