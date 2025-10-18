Ronaldo kétszer annyit keres, mint Messi – íme a számok a topfocisták bevételéről

Cristiano Ronaldo 2025 legjobban fizetett labdarúgója – írta legfrissebb összeállításában a Forbes amerikai üzleti magazin.
A szaúdi al-Nasszr portugál válogatott sztárjátékosa a kiadvány szerint az idén 280 millió dollárt fog keresni, amelyből 50 millió dollár a pályán kívüli bevételekből, alapvetően szponzori szerződésekből származik. Mögötte a második helyen Lionel Messi, az Inter Miamiban játszó argentin világklasszis áll 130 millió dollárral (60 millió dollár fizetés plusz 70 millió dollár egyéb bevétel), míg a harmadik Karim Benzema, a szaúd-arábiai al-Ittihad francia csatára 104 millió dolláros összkeresettel (100+4).
Íme a tízes lista, az első szám az összbevétel, a másik kettő pedig a megoszlása a fizetés és az egyéb bevételek között (millió dollár/év)
- Cristiano Ronaldo (al-Nasszr) 280 (230+50)
- Lionel Messi (Inter Miami) 130 (60+70)
- Karim Benzema (al-Ittihad) 104 (100+4)
- Kylian Mbappé (Real Madrid) 95 (70+25)
- Erling Haaland (Manchester City) 80 (60+20)
- Vinicius (Real Madrid) 60 (40+20).
- Mohamed Szalah (Liverpool) 55 (35+20)
- Sadio Mané (al-Nasszr) 54 (50+4),
- Jude Bellingham (Real Madrid) 44 (29+15)
- Lamine Yamal (FC Barcelona) 43 (33+10)