2025. október 18. szombat Lukács
A portugál Cristiano Ronaldo a gólját ünnepli, amellyel 2-2-re egyenlített a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Ronaldo kétszer annyit keres, mint Messi – íme a számok a topfocisták bevételéről

Infostart

Cristiano Ronaldo egy évben 280 millió dollárt keres, ezzel toronymagasan vezet. A top3-ba Lionel Messi és Karim Benzema fért be.

Cristiano Ronaldo 2025 legjobban fizetett labdarúgója – írta legfrissebb összeállításában a Forbes amerikai üzleti magazin.

A szaúdi al-Nasszr portugál válogatott sztárjátékosa a kiadvány szerint az idén 280 millió dollárt fog keresni, amelyből 50 millió dollár a pályán kívüli bevételekből, alapvetően szponzori szerződésekből származik. Mögötte a második helyen Lionel Messi, az Inter Miamiban játszó argentin világklasszis áll 130 millió dollárral (60 millió dollár fizetés plusz 70 millió dollár egyéb bevétel), míg a harmadik Karim Benzema, a szaúd-arábiai al-Ittihad francia csatára 104 millió dolláros összkeresettel (100+4).

Íme a tízes lista, az első szám az összbevétel, a másik kettő pedig a megoszlása a fizetés és az egyéb bevételek között (millió dollár/év)

  1. Cristiano Ronaldo (al-Nasszr) 280 (230+50)
  2. Lionel Messi (Inter Miami) 130 (60+70)
  3. Karim Benzema (al-Ittihad) 104 (100+4)
  4. Kylian Mbappé (Real Madrid) 95 (70+25)
  5. Erling Haaland (Manchester City) 80 (60+20)
  6. Vinicius (Real Madrid) 60 (40+20).
  7. Mohamed Szalah (Liverpool) 55 (35+20)
  8. Sadio Mané (al-Nasszr) 54 (50+4),
  9. Jude Bellingham (Real Madrid) 44 (29+15)
  10. Lamine Yamal (FC Barcelona) 43 (33+10)

