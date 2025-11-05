C. Ronaldo bevarr még 48 gólt, aztán nyugdíjba megy

A brit újságíró, Piers Morgan Uncensored című internetes műsorában a 40 éves, ötszörös aranylabdás játékos ezzel együtt úgy fogalmazott, bár egy ideje már tervezi ezt a lépést, nem lesz könnyű szögre akasztania a futballcipőt.

A jelenleg a szaúdi al-Nasszr csapatát erősítő játékos – aki nemzeti együttesével a magyarokkal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szerepel – eddig klub- és válogatott szinten 952 gólt szerzett, októberben pedig kijelentette, addig nem akarja befejezni a pályafutását, amíg el nem éri az ezret.

„Hamarosan” – válaszolt Ronaldo arra a kérdésre, hogy mikor vonul vissza. – „Azt hiszem, készen fogok állni. Nagyon-nagyon nehéz lesz. De 25-26-27 éves korom óta tervezem a jövőmet. Azt hiszem, képes leszek elviselni ezt a nyomást. Semmi sem fogható ahhoz az adrenalinszinthez, amit a gólszerzés során érzel, de mindennek van egy eleje és egy vége. Több időm lesz magamra, a családomra, hogy neveljem a gyermekeimet.”