Rabb Krisztián késznek érzi magát a vezérszerepre, és jövőre világbajnok akar lenni

Rabb Krisztián tavaly nyár óta két Európa-bajnoki címet, valamint egy-egy olimpiai és vb-ezüstérmet nyert a magyar férfi karcsapattal. A Vasas 23 éves vívója egyéniben nem állhatott fel a dobogóra az idei világversenyeken: a júniusi, genovai Eb-n a legjobb 32 között, a júliusi, tbiliszi vb-n pedig a legjobb tizenhat között esett ki.

Rabb Krisztián az InfoRádióban azt mondta, a világbajnokság után szűk egy hónapot pihenhetett, de ez nem jelenti azt, hogy abban az időszakban nem mozgott semmit, kisebb kiegészítő edzéseket végzett, kondizott, és rendszeresen eljárt futni is. Az olimpiai ezüstérmes szeptember elején tért vissza a vívóterembe, a szokásos alapozással kezdett, és jelenleg is készül. Mint fogalmazott, „igazából nincs hova sietni”, hiszen az új szezon első világkupa-versenyét csak november elején rendezik Algírban.

Emlékeztetett, hogy a férfi kardválogatott 2024-es éve nagyon sikeres volt, hiszen Európa-bajnoki címet és olimpiai ezüstérmet nyert, és mindkétszer tevékeny részese volt a nagy menetelésnek. Ilyen nagy sikerek után kíváncsian várta a 2025-ös év világversenyeit, hogy tudják-e fokozni az eredményeket. Összességében úgy érzi, a csapat tudta tartani a szintet, ezt igazolja az idei újabb Eb-arany, valamint a vb-ezüst.

Egyéniben erre az évre azt a célt tűzte ki, hogy kerüljön be a legjobb tizenhat közé a világranglistán, amit végül teljesített is, jelenleg a 11. a rangsorban.

Bizonyította, hogy a világkupákon egyéniben is kell vele számolni, hiszen májusban megnyerte a szöuli Grand Prix-t, a döntőben a francia Jean-Philippe Patrice-t legyőzve.

Rabb Krisztián visszatekintve a nyári nagy versenyekre azt mondta, maradt bennük némi hiányérzet, mert a tbiliszi világbajnokságon a férfi kardozók csapatversenyének döntőjében azoktól az olaszoktól kaptak ki, akiket egy hónappal korábban simán legyőztek az Eb-fináléban. Azt gondolja, tanulniuk kell abból a vereségből és megtalálni a kulcsokat, amelyek segítségével jövőre nem lehet más a cél, mint a világbajnoki cím megszerzése. A jövőre nézve nagy előnyt jelent majd a sorolásnál, illetve a kiemelésnél, hogy a magyar férfi kardválogatott jelenleg vezeti a világranglistát.

Most még sok a kérdőjel a kardcsapat összetételében

A kardcsapat összeállításánál szóba jöhető versenyzők közül a világbajnokság után a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron sérülés és műtét, míg Szatmári András családi okok miatt hagyott ki hosszabb időt, Gémesi Csanád pedig novemberben tölti be a 39. életévét, így vannak bőven kérdőjelek. Rabb Krisztián pontosan tudja, hogy a következő időszakban még nagyobb teher hárulhat rá a nemzetközi versenyeken. Mint mondta, erősödnie kell, de áll a helyzet elé, és már nem is tartja magát teljesen rutintalannak az éles helyzetekben, ugyanis az utóbbi időben többször is ő volt a csapat befejező embere.

Képesnek tartja magát arra, hogy adott esetben a csapat vezérévé vagy még fontosabb tagjává váljon.

A rutinosabbak kidőltek egy kisebb időre, ami Rabb Krisztián szerint megteremti a lehetőséget a fiataloknak a bizonyításra. Elképzelhető, hogy a vezetőedző kipróbál majd új embereket a válogatottban, ők vélhetően Algírban szerepelhetnek majd, ugyanis Szilágyi Áronék a tervek szerint csak decemberben fognak visszatérni.

Somlai Béla tanítványa bevallotta, hogy a párizsi olimpia után máris a következő olimpia járt a fejében, pedig Los Angeles még nagyon messze van. Bár úgy érzi, gyorsan telik az idő, nem lehet sürgetni a dolgokat, rengeteg verseny vár még rá a következő ötkarikás játékokig, ezért igyekszik mindig az aktuális feladatra koncentrálni. Ugyanakkor a fő cél továbbra is az eredményes olimpiai szereplés, csak előtte Rabb Krisztián szerint „lépegetni kell felfelé”.

A Vasas kardvívója a következő szezonra azt a célt jelölte ki, hogy még előrébb kerüljön a világranglistán és világbajnoki címet nyerjen a csapattal és/vagy egyéniben. Bízik benne, hogy mire elindul a kvalifikációs időszak a Los Angeles-i olimpiára, összeáll egy stabil, erős férfi kardválogatott.