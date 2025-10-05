Ritkán látható jelenetsor a Debrecen–Győr bajnokin

Az első játékrészben a kapusok játszották a főszerepet, kettejük közül is a debreceni Varga Ádám emelkedett ki, aki több bravúros védéssel segítette csapatát.

Mindkét csapat bátran felvállalta a támadásokat, érvényes gólt azonban egyik sem tudott szerezni a szünetig.

Nem sokkal a fordulást követően előnybe került a Debrecen, a válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból tekert a kapuba, mind a sorfal, mind a vendégek kapusa nagyot hibázott.

A 64. percben ritkán látható jelenetsor végén büntetőhöz jutottak a vendégek: egy beívelés közben a korábbi győri futballista, a 70-szeres válogatott Lang Ádám párharca közben felemelte mindkét kezét – jelezve, hogy ő hozzá sem ért ellenfeléhez –, a labda azonban így rápattant, a játékvezető némi videózást követően a 11-es pontra mutatott, Paul Anton pedig kiegyenlített.

A gól után a Győr lendületbe jött és futószalagon alakította ki a veszélyes helyzeteket a Debrecen kapuja előtt, de az eredmény nem változott.