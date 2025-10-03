Wayne Rooney elárulta, kit választana Szoboszlai és Wirtz közül

A címvédő Liverpool - amely nagyon eredményesen indította az idényt - a Premier League-ben az élen áll öt győzelemmel és egy vereséggel. Az előző fordulóban maradt alul 2-1-re a Crystal Palace vendégeként, az eredmény azonban a helyzetek alapján lehetett volna sokkal kedvezőtlenebb is, Alisson Beckernek köszönhető, hogy ez nem így történt. A brazil kapus azonban megsérült a szerdai, isztambuli Bajnokok Ligája-mérkőzésen, melyen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata 1-0-s vereséget szenvedett Sallai Roland együttesétől, a Galatasaraytól.

Szombaton a Chelsea elleni rangadó vár a Liverpoolra, melynél Jamie Carragher, a csapat egykori védője szerint nem csak az a gond, hogy a legutóbbi két meccsen elmaradt a várt eredmény. A klub korábbi sztárja úgy véli, jelenleg káosz érzékelhető a csapaton belül, aminek szerinte az oka - és ezt a véleményt más szakértők is osztják -, hogy

nem sikerült az újonnan érkezett játékosok beépítése.

A nyáron, illetve az idény elején csatlakozott a kerethez három támadó - Hugo Ekitiké, Florian Wirtz és Alexander Isak -, illetve két védő - Kerkez Milos és Jeremie Frimpong -, de Carragher összegzése szerint a Liverpool egyelőre semmit sem nyert támadásban, ugyanakkor sokat vesztett a védelem stabilitásából.

Külön kiemelte a 22 éves német Wirtzet, elfogadta, hogy egyelőre igyekszik alkalmazkodni egy új bajnoksághoz, de úgy folytatta "egyszerűen nincs a megfelelő szinten" és "ki kell kerülnie a kezdőcsapatból".

Wayne Rooney, az angol válogatott korábbi gólerős csatára is kitért a német futballista teljesítményére. Mint azt megjegyezte, nem az érte kifizetett magas átigazolási összeggel van baja, és nem is magával a játékossal, illetve a képességeivel, hanem a csapatban elfoglalt helyével. "Most akkor ő egy harmadik középpályás? Szerintem inkább támadó. Ésha közte és Szoboszlai között kell választanom,

Szoboszlait választom" - tette hozzá.

Ehhez képest a magyar válogatott csapatkapitánya az idény során többször jobbhátvédként játszott, ahogy legutóbb, Isztambulban is. Több kritika éri a Liverpool védelmét, elsősorban Ibrahima Konaté teljesítményét illetően, Arne Slotnak azonban nincs nagy mozgástere, mert a fiatal Giovanni Leoni sérült.

A rangadóra nem számolhat a vezetőedző Beckerrel, de bizonytalan a játéka Ekitikének és Federico Chiesának is.