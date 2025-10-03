Megszületett Hosszú Katinka második lánya

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Szerinte délibáb, hogy az ukrajnai háborús helyzetet az EU tovább bírja, mint Oroszország. Érvelt a koppenhágai EU-csúcson bejelentett aláírásgyűjtés mellett, illetve gazdasági létkérdésnek is nevezte - már rövid távon is -, hogy ne szülessenek kevesebben Magyarországon. Kijelentette, a "sunyi, sunnyogó" Tisza Párt kiírta magát azon pártok sorából, amelyet komolyan lehet venni.