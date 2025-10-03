Így bánik a pénzzel Szoboszlai Dominik

A Story magazin közöl a könyvből egy részletet, amelyben arról esik szó, mi történt akkor, amikor Szoboszlai Dominik elkezdett nagy pénzeket keresni.

A sztárfocista 17 évesen került Salzburgba, akkor még "csak" ígéretes tehetség volt, nem világsztár, de már akkor is jelentős jövedelemhez jutott - olvasható a lapban.

Édesapja nem engedte, hogy az ifjú sportoló önállóan döntsön a saját pénzéről: a jövedelem nagy részére "rátette a kezét", aminek kevéssé örült a fia.

Természetesen a szülők nem szórták el gyermekük pénzét, ingatlanba fektették.

Szoboszlai Dominik 3000 euró fölött rendelkezhetett, 17 évesen ez sem kis pénz, de a sztár mostani jövedelméhez képest még morzsának is kevés.