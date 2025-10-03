ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
332.14
bux:
99650.42
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában játszott Liverpool FC-Tottenham Hotspur mérkőzés végén Liverpoolban 2025. április 27-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Így bánik a pénzzel Szoboszlai Dominik

Infostart

Megjelenik egy könyv, amelyben Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt mondja el fia történetét. A könyvből kiderül az is, hogyan gazdálkodhatott a későbbi világklasszis azzal a nem kevés pénzzel, amelyhez már 17 évesen hozzájutott.

A Story magazin közöl a könyvből egy részletet, amelyben arról esik szó, mi történt akkor, amikor Szoboszlai Dominik elkezdett nagy pénzeket keresni.

A sztárfocista 17 évesen került Salzburgba, akkor még "csak" ígéretes tehetség volt, nem világsztár, de már akkor is jelentős jövedelemhez jutott - olvasható a lapban.

Édesapja nem engedte, hogy az ifjú sportoló önállóan döntsön a saját pénzéről: a jövedelem nagy részére "rátette a kezét", aminek kevéssé örült a fia.

Természetesen a szülők nem szórták el gyermekük pénzét, ingatlanba fektették.

Szoboszlai Dominik 3000 euró fölött rendelkezhetett, 17 évesen ez sem kis pénz, de a sztár mostani jövedelméhez képest még morzsának is kevés.

Kezdőlap    Sport    Így bánik a pénzzel Szoboszlai Dominik

könyv

befektetés

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Vlagyimir Putyin: Európa újjászületését a nemzeti erők hozhatják el

Az orosz elnök egyebek mellett arról is beszélt Szocsiban, hogy terv szerint zajlik a biztonsági zóna létrehozása az orosz határok mentén, illetve hogy Európa a felelős azért, hogy nem sikerült leállítani a harci cselekményeket Ukrajnában.
 

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

Orosz befolyás gyanúja merült fel a cseh választás előtt

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Magyar-horvát kőolajvita: indokolatlanul negatív dimenziókról beszélt a horvát kormányfő

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Orbán Viktor: az EU a háborúba indulás mellett döntött, Magyarországon aláírásgyűjtés indul ellene

Megszűnt a csernobili atomerőmű szarkofágjának áramellátása

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tengerentúli részvénypiacok a kezdeti esésből felpattanva végül emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést. A pozitív momentum a világ más részein is megfigyelhető, Ázsiában is emelkedtek a piacok, különösen a dél-koreai tőzsde, amelyet a Samsung és az SK Hynix ralija húzott történelmi csúcsra. Ami Európát illeti, itt is kitart az emelkedés, a nyitástól távolodva egyre nagyobb rali alakul ki az európai piacokon, beleértve a magyar tőzsdét is. Az USA-ban ma is új rekordok dőltek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók

Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Police name Manchester attacker who killed two at synagogue

Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British man of Syrian descent, is named as the synagogue attacker.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 2. 21:58
Női vízilabda-Eb - Kifogta a világverő spanyolokat a magyar válogatott, aztán jöhetnek a hollandok
2025. október 2. 21:35
Kétszeri hosszabbítás után maradt le a Veszprém a klubvilágbajnoki címről
×
×
×
×