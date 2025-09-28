ARÉNA
2025. szeptember 28. vasárnap
Szabó Szebasztián a férfi 50 méteres gyorsúszás középdöntője után a szingapúri vizes világbajnokságon a World Aquatics Arénában 2025. augusztus 1-jén.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Szabó Szebasztián életében idén nagy változások történtek, új edzője kijelölte az utat és a célokat

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Máté Hunor korábban főleg női úszókkal dolgozott együtt, ezért nagyon meglepte, amikor a BVSC-hez igazoló többszörös Európa-bajnok megkereste őt. A hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE edzője az InfoRádióban elmondta: Szabó Szebasztián céltudatos, profi és szorgalmas sportoló, aki nyitott az új edzésmódszerekre, és abszolút vevő a kísérletezgetésekre is.

Szabó Szebasztián idén edzőt és klubot is váltott: a 29 éves, többszörös Eb-aranyérmes úszó Győrből a BVSC-hez igazolt, és már hónapok óta Máté Hunor irányításával készül. A zentai származású magyar sportoló ugyanakkor jelenleg Szegeden él, edzésekre pedig Hódmezővásárhelyre jár. Szabó Szebasztián 50 méter gyorson a 14., 50 méter pillangón pedig a 17. helyen végzett, vagyis egyik számban sem jutott döntőbe a nyári, szingapúri világbajnokságon.

Máté Hunor az InfoRádióban elmondta: Szabó Szebasztián idén januárban vette fel vele a kapcsolatot, azóta dolgoznak együtt. Mint fogalmazott, először meglepődött a megkeresésen, mert addig főként női úszók felkészülését segítette, így például Ugrai Panna és Komoróczy Lora is az ő versenyzője. Nem gondolta, hogy Szabó Szebasztián egy „relatíve kis vidéki klub”, a hódmezővásárhelyi Hód Úszó SE edzőjét kéri fel a közös munkára, sőt nem is tudott róla, hogy a váltás lehetőségét fontolgatja.

Szabó Szebasztiánt nagyon céltudatos sportolónak tartja, aki pontosan tudja, mit akar elérni, és ezért „hajlandó mindent megtenni”. Kiemelte, hogy

közös munkájuk alapja elsősorban a kölcsönös bizalom, és azt is pozitívumnak nevezte, hogy mindent meg tudnak beszélni egymással.

Rutinos úszóról van szó, de nyitott az új edzésmódszerekre, és abszolút vevő a kísérletezgetésekre.

A hódmezővásárhelyi szakember megjegyezte: az edzéseiknek megvannak a kijelölt sarokpontjai, de Szabó Szebasztián szabad kezet kap, ha úgy érzi, valami másra van szüksége az előrelépéshez. Személyre szabott edzései vannak minden egyes nap, ugyanakkor „input tőle is jön”. Hozzátette: napi szinten megpróbálják a maximumot kihozni a feladatokból, gyakorlatokból, és igyekeznek tartalommal megtölteni az együtt töltött időt.

Szabó Szebasztián nagyjából 50-50 százalékban végez konditermi erősítést és úszóedzést Máté Hunor vezetésével, de a mérleg nyelve egy picit a fizikai munka felé billen, ami teljesen természetes, hiszen sprinttávokon versenyez, amelyek megkövetelik a megfelelő fizikumot, illetve a robbanékonyságot. „A mi konditermi munkánk abszolút specifikus ahhoz képest, amit egy közép- vagy hosszú távú úszónak kell elvégeznie a konditeremben vagy szárazföldön” – magyarázta az edző.

Máté Hunor az úszásspecifikus gyakorlatokat helyezi előtérbe a konditermi edzések során. Mint mondta, „a fizikum rettentő fontos”, ezért természetesen hagyományos erőemelő gyakorlatokat is beiktat az edzésprogramba. Ugyanakkor teljesen különválasztják egymástól a úszást és a konditermi munkát, a kettő között pedig maximális pihenőidőt hagynak. Erre főleg a megfelelő regenerálódás miatt kell nagyon odafigyelni, így a keményebb, konditermes fizikai megterhelés után inkább regeneráló jellegű úszóedzéseken vesz részt Szabó Szebasztián.

A Hódmezővásárhelyen edzősködő Máté Hunor azt mondta, a közös munkára nincs semmilyen hatással, hogy versenyzője a Győri Úszó SE vagy a BVSC sportolója. Mindkét egyesületet remek műhelynek nevezte, amelyek szerinte az ország legsikeresebb klubjai közé tartoznak, az pedig Szabó Szebasztián döntése volt, hogy a budapesti klub színeiben folytatja. A szakember számára megtisztelő bármelyik egyesülettel együttműködni. A Szabó Szebasztiánnal végzett napi munka elsősorban Hódmezővásárhelyen zajlik, de hetente egyszer-kétszer Szegeden is készül az Európa-bajnok.

