Lángokban áll Romain Grosjean, a Haas francia versenyzőjének autója a rajt utáni balesete után a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíján a szahíri pályán 2020. november 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Kamran Dzsebreili

Horrorbalesete után öt évvel ismét F1-autóba ül Grosjean

Infostart / MTI

Öt évvel emlékezetes balesete után hamarosan újra egy Forma–1-es autó volánja mögé ül a Romain Grosjean.

A francia versenyző a 2020-as Bahreini Nagydíjon nem sokkal a rajt után egy kisebb koccanás nyomán a pálya melletti szalagkorlátba csapódott, autója kettétört és kigyulladt. Grosjean csodával határos módon majdnem sértetlenül megúszta az esetet, de 28 másodpercig a lángok között volt, ennyi időre volt ugyanis szüksége, hogy kiszabadítsa magát az ülésből és kimásszon a roncsból.

A pilóta bal kezén – melyet többször műtöttek – még mindig ott vannak az égésnyomok. Azóta már kiderült, hogy az autó becsapódás előtt mért utolsó sebessége 221 kilométer/óra volt, magánál az ütközésnél pedig 67 G-s erőhatást mértek a műszerek.

A 39 éves Grosjean akkori csapata, a Haas jóvoltából pénteken az olaszországi Mugellóban tesztelhet egy 2023-as autót, ez lesz az első alkalom, hogy a baleset óta F1-es versenygépet vezet. A gyakorláson azt a sisakot fogja viselni, amelyet három gyermeke rajzai díszítenek, ez a fejvédő lett volna rajta a 2020-as idény utolsó versenyhétvégéjén Abu-Dzabiban, azonban a baleset miatt az utolsó két nagydíjon már nem indulhatott.

Grosjean a balesetét követően kikerült az F1 körforgásából, azóta az Egyesült Államokban zajló IndyCar-sorozatban szerepelt, de részt vett a La Mans-i 24 órás viadalon is.

