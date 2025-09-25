Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

A kiírás szerint nyolc mérkőzést játszik minden csapat a ligaszakaszban, négyet pályaválasztóként, négyet vendégként. A Fradi, akárcsak 2023-ban a Konferencia-liga az évi sorozatát, illetve egy évvel korábban az Európa-ligáét, itthon kezdi. Mindez lehet jó előjel is, hiszen mind a két meccset megnyerte, a szerb Csukaricskit 3–1-re, a török Trabzonsport 3–2-re verve.

A három szerzett gól ma este nagy bravúr lenne, de az tény, hogy idén február 13-án, a Groupama Arénában, a zöld-fehérek – Abu Fani góljával – 1–0-ra legyőzték a csütörtök esti ellenfelet. Azóta alaposan kicserélődött a csapat, de, legalábbis Robbie Keane vezetőedző szerint, erősödött. Abu Fani ugyan még a Ferencváros játékosa, 45 percet játszott eddig a Fizz Ligában, éppen a legutóbbi bajnokin, pénteken, a Diósgyőr ellen, de az Európa-ligában, mivel a klub nem nevezte be, a ligaszakaszban nem játszhat.

A teljes keret: Dibusz Dénes, Gróf Dávid (kapusok); Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis (védők); Gavriel Kanihovszki, Naby Keita, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romão, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen, Cadu (középpályások); Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Bamidele Yusuf (csatárok). A B-listán: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Madarász Ádám, Gólik Benjámin.

A pénteken a Groupama Arénában 0–2-ről Gruber Zsombor duplájával 2–2-re mentett bajnokin Robbie Keane a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. (Ötvös, 46.) – Keita (Makreckis, 46.) - Cadu, Tóth A., Kanihovszki (Abu Fani, 46), Nagy B. (Gruber, 46.) – Varga B., Yusuf (Pesics, 64.) összeállítású csapatot játszatta. A vesztett állásban, a második játékrészre négyet cserélt, feljavult a csapat, valószínű, hogy az esti kezdő tizenegy a fordulás és a fordulat utáni csapathoz hasonlít majd inkább. (Abu Fanin kívül mindenki tagja az Európa-liga-keretnek is.)

A Fradi a sorozatban a Genkkel (idegenben), az RB Salzburgot (i), november 6-án a Ludogoreccel (itthon), a Fenerbahçéval (i), december 11-én a Rangersszel (o), majd 2026-ban, január 22-én a Panathinaikosszal (o) és végül idegenben a Nottingham Foresttel játszik.

Az ellenfelek közül a Ludogorec már szerdán bemutatkozott, 2–1-re nyert Malmőben. A BL-selejtezőben kiejtett bolgár bajnok sokkal jobban rajtolt, mint a Fener, amely 3–1-re kapott Zágrábban a Dinamótól. A többiek szintén csütörtök este játsszák az első mérkőzésüket, a Rangers és a Genk, például, egymás ellen, Glasgow-ban.