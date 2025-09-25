ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.87
usd:
335.35
bux:
98192.08
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Ferencváros játékosainak gólöröme, jobbról a gólszerző Varga Barnabás a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az előző cseh bajnoki idény második helyezettje, egyben idei februári EL-ellenfele, a Viktoria Plzeň ellen kezdi meg szereplését az Európa-liga 2025–2026-os ligaszakaszában a Ferencváros. A zöld-fehérek mérkőzése 21 órakor kezdődik a Groupama Arénában.

A kiírás szerint nyolc mérkőzést játszik minden csapat a ligaszakaszban, négyet pályaválasztóként, négyet vendégként. A Fradi, akárcsak 2023-ban a Konferencia-liga az évi sorozatát, illetve egy évvel korábban az Európa-ligáét, itthon kezdi. Mindez lehet jó előjel is, hiszen mind a két meccset megnyerte, a szerb Csukaricskit 3–1-re, a török Trabzonsport 3–2-re verve.

A három szerzett gól ma este nagy bravúr lenne, de az tény, hogy idén február 13-án, a Groupama Arénában, a zöld-fehérek – Abu Fani góljával – 1–0-ra legyőzték a csütörtök esti ellenfelet. Azóta alaposan kicserélődött a csapat, de, legalábbis Robbie Keane vezetőedző szerint, erősödött. Abu Fani ugyan még a Ferencváros játékosa, 45 percet játszott eddig a Fizz Ligában, éppen a legutóbbi bajnokin, pénteken, a Diósgyőr ellen, de az Európa-ligában, mivel a klub nem nevezte be, a ligaszakaszban nem játszhat.

A teljes keret: Dibusz Dénes, Gróf Dávid (kapusok); Ibrahim Cissé, Stefan Gartenmann, Nagy Barnabás, Toon Raemaekers, Szalai Gábor, Cebrail Makreckis (védők); Gavriel Kanihovszki, Naby Keita, Callum O’Dowda, Ötvös Bence, Júlio Romão, Tóth Alex, Kristoffer Zachariassen, Cadu (középpályások); Gruber Zsombor, Lenny Joseph, Jonathan Levi, Lisztes Krisztián, Alekszandar Pesics, Varga Barnabás, Bamidele Yusuf (csatárok). A B-listán: Radnóti Dániel, Tóth Zalán, Madarász Ádám, Gólik Benjámin.

A pénteken a Groupama Arénában 0–2-ről Gruber Zsombor duplájával 2–2-re mentett bajnokin Robbie Keane a Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. (Ötvös, 46.) – Keita (Makreckis, 46.) - Cadu, Tóth A., Kanihovszki (Abu Fani, 46), Nagy B. (Gruber, 46.) – Varga B., Yusuf (Pesics, 64.) összeállítású csapatot játszatta. A vesztett állásban, a második játékrészre négyet cserélt, feljavult a csapat, valószínű, hogy az esti kezdő tizenegy a fordulás és a fordulat utáni csapathoz hasonlít majd inkább. (Abu Fanin kívül mindenki tagja az Európa-liga-keretnek is.)

A Fradi a sorozatban a Genkkel (idegenben), az RB Salzburgot (i), november 6-án a Ludogoreccel (itthon), a Fenerbahçéval (i), december 11-én a Rangersszel (o), majd 2026-ban, január 22-én a Panathinaikosszal (o) és végül idegenben a Nottingham Foresttel játszik.

Az ellenfelek közül a Ludogorec már szerdán bemutatkozott, 2–1-re nyert Malmőben. A BL-selejtezőben kiejtett bolgár bajnok sokkal jobban rajtolt, mint a Fener, amely 3–1-re kapott Zágrábban a Dinamótól. A többiek szintén csütörtök este játsszák az első mérkőzésüket, a Rangers és a Genk, például, egymás ellen, Glasgow-ban.

Kezdőlap    Sport    Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

labdarúgás

ferencváros

európa-liga

viktoria plzen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az Európa-ligában

A magyar bajnok már csak azért kap több mint 8,5 millió eurót, hogy bejutott az Európa-liga alapszakaszába, amelyben csütörtök este lép először pályára. A sportközgazdász az InfoRádióban azt mondta, ha az FTC megnyerte volna a Qarabag elleni BL-playoffos párharcot, akkor tavalyi költségvetésének a felét kapta volna meg prémiumként. Úgy véli, reális esély van arra, hogy a zöld-fehérek az előző szezonhoz hasonlóan idén is kiharcolják az egyenes kieséses szakaszba jutást az EL-ben.
 

Európa-liga-nyitány: a hazai pálya jó előjel a Ferencvárosnak csütörtök estére

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Ismét órákra leállt a forgalom egy dán repülőtéren, F-16-os vadászgépek telephelyénél

Dániában újabb repteret kellett lezárni drónok miatt, Aalborgban szerda éjjel állt le a forgalom. A város légikikötője nemcsak polgári járatokat fogad, hanem a dán különleges műveleti parancsnokság és a haditengerészet egységeinek is otthona.
 

Szijjártó Péter: Nyugat-Európa titokban vásárol orosz kőolajat – videó

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

A Kreml nagyon bízik Donald Trumpban, akkor is, ha most máshogyan beszél

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is. Elmondta, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.  Közben meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs orosz Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eldőlt: új igazgatója lett a kaposvári Csiky Gergely Színháznak

Eldőlt: új igazgatója lett a kaposvári Csiky Gergely Színháznak

Kaposvár közgyűlése öt évre Nagy Viktor színművészt választotta a Csiky Gergely Színház és Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának - jelentette be a művész saját közösségi oldalán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Former French president Sarkozy given five-year sentence after Libya case

Nicolas Sarkozy, president from 2007-12, was found guilty of criminal conspiracy but cleared of other charges.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 15:22
Szabados Gábor: sokat bukott a Fradi a BL-kieséssel, de így is milliárdokat keres az EL-ben
2025. szeptember 25. 13:35
Betörtek Cristiano Ronaldo edzőjéhez, elvittek ezt-azt
×
×
×
×