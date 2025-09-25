"EL-indul" hosszú útjára a Ferencváros, itthonról - sport a tévében

Sportközgazdász: Szoboszlai Dominik valóban ér 100 millió fontot, de a Liverpool aligha adja el

Van annak realitása, hogy akár 100 millió fontért is el tudná adni a Liverpool Szoboszlai Dominiket – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor. A sportközgazdász szerint a belebegtetett szerződéshosszabbítás is annak lenne az eredménye, hogy a klub mennyire értékeli a magyar futballista teljesítményét.