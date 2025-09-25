Betörtek Cristiano Ronaldo edzőjéhez, elvittek ezt-azt

Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal. A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.

Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nál, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon. A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3-2-re győztek a Puskás Arénában.