Roberto Martínez, a belga válogatott spanyol szövetségi kapitánya a katari labdarúgó-világbajnokság harmadik fordulójában, az F csoportban játszott Horvátország-Belgium mérkőzésen az ar-rajjáni Ahmad bin Ali Stadionban 2022. december 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Betörtek Cristiano Ronaldo edzőjéhez, elvittek ezt-azt

Infostart / MTI

Ismeretlen támadók kirabolták Roberto Martíneznek, a magyar csapattal egy vb-selejtezős csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitányának cascaisi otthonát.

Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal. A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.

Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nál, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon. A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3-2-re győztek a Puskás Arénában.

