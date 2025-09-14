Fradi vereség Romániában

Mindkét együttes vereséggel kezdte szereplését a múlt hétvégén: a Magyar Kupa-győztes FTC saját közönsége előtt 34-32-re kapott ki a legutóbb döntős dán Odensétől, míg a román együttes 28-27-re maradt alul a dán Ikast vendégeként. Az előző két egymás elleni mérkőzésükre tavaly novemberben került sor, akkor egy hét különbséggel előbb idegenben, majd hazai pályán is a Ferencváros győzött.

Ezúttal kiegyenlített játékkal indult az összecsapás, először a 18. percben alakult ki kétgólos különbség, 11-9-re vezetett ekkor a magyar klub. Ezt követően öt percre "megfagyott" az eredmény, a holtpontról az FTC tudott elmozdulni, a

28. percben pedig már négy találat volt az előnye (14-10),

ezt felezte meg a pihenőig a CSM.

A fordulást követően is főleg a Ferencváros volt lépéselőnyben, jelentős különbséget azonban nem tudott kidolgozni, sőt az 52. percben, 25-24-nél - 9-8 után ismét - vezetéshez jutott a házigazda. Az utolsó két percen belül 30-28-ra vezetett a bukaresti csapat, innen pedig már nem volt visszaút az FTC-nek.

A mezőny legeredményesebbjeként a bukarestieket erősítő Elizabeth Omoregie nyolcszor talált be, Gabriela Moreschi nyolc, Evelina Eriksson három védéssel zárt. A Ferencvárosból Emily Vogel hét, Darja Dmitrijeva és Klujber Katrin hat-hat gólt szerzett, Laura Glauser nyolc lövést hárított.

Az FTC következő ellenfele szeptember 27-én a norvég Sola HK lesz Érden, a BL-címvédő Győr pedig ugyanazon a napon a montenegrói Buducnost Podgorica vendége lesz.