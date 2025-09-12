ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Valósággal röpködnek a dél-amerikai szövetségi kapitányok

Infostart / MTI

Dél-Amerikából Argentína, Brazília, Uruguay, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott ki egyenes ágon a vb-re, míg az interkontinentális pótselejtezőt érő hetedik helyet Bolívia szerezte meg. a csalódott országokban megvannak a következmények.

A venezuelai és a perui szövetség is menesztette a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát, miután egyik csapat sem jutott ki a jövő évi világbajnokságra.

A venezuelaiak a selejtező keddi, utolsó fordulójában 6-3-ra kikaptak a vendég Kolumbiától, így még a pótselejtezőről is lemaradtak, és változatlanul övék az egyetlen dél-amerikai gárda, amely sosem jutott ki még vb-re. Ezek után csütörtökön megköszönték Fernando Batista szövetségi kapitány munkáját.

A peruiak vb-s reménye már korábban elszállt, lévén a tízcsapatos selejtezőben csak Chilét tudták megelőzni, ezért Oscar Ibanez szövetségi kapitánynak távoznia kellett.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezendő jövő évi világbajnokság - a torna történetében először - 48 csapatos lesz.

