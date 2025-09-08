Trónfosztás New Yorkban, íme az új uralkodó

A New York-i fináléban négy szettben alulmaradt olasz Jannik Sinner tavaly június után került le a rangsor éléről. A spanyol Alcaraz 6:2, 3:6, 6:1, 6:4-re győzte le a US Openen. A két rivális 15. alkalommal találkozott egymással, és immár 10:5-re vezet a spanyol klasszis. A meccs több mint félórás csúszással vette kezdetét a Nezeti Sport beszámolója szerint, mivel Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is kilátogatott az összecsapásra, emiatt a megszokottnál szigorúbbak és hosszadalmasabbak voltak a biztonsági intézkedések a világ legnagyobb teniszarénájában, az Arthur Ashe Stadionban.

A hdöntő után a két teniszező helyet is cserélt a világranglistán, immár Alcaraz áll az élen, és Sinner a második.

A harmadik a német Alexander Zverev, míg a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic három helyet előre lépve negyedik.

Legjobb magyarként három pozíciót visszacsúszva Marozsán Fábián az 56., Fucsovics Márton pedig négy helyet javítva az 59., mindketten az első körben búcsúztak a US Openen.

A legjobb 200-ban még Piros Zsombor szerepel – aki New Yorkban elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét –, ő két helyet lépett előre, jelenleg a 154.

A nőknél a New Yorkban címvédőként győztes fehérorosz Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt. A döntős Amanda Anisimova öt helyet előre lépve a negyedik.

Bondár Anna és a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma helyezése nem változott, előbbi 97., utóbbi a 99. helyen áll.

A mexikói Guadalajarában rendezett challenger-tornán döntőt játszó – az amerikai nyílt teniszbajnokságon a selejtezőben kiesett – Udvardy Panna tizenhat helyet javítva a 118. a hétfői, legfrissebb rangsorban.